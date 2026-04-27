Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Волховском районе

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в лобовом ДТП с грузовиком на 507-м километре трассы «Вологда-Новая Ладога» в Волховском районе 26 апреля.

Авария произошла недалеко от деревни Кулаково. По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись грузовик и черный легковой автомобиль. В результате удара скончались два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГУ МЧС 

Сергей Перминов рассказал, как искусственный интеллект повлияет на качество образования

Искусственный интеллект скоро может принимать устные экзамены у школьников и студентов, сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, это позволит оценивать знания без субъективизма и желания повлиять на оценку. Максим Орешкин полагает, что ИИ будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации, видеть, куда он смотрит, как себя ведет, нервничает ли и так далее.

Сенатор РФ от Ленинградкой области Сергей Перминов рассказал, как искусственный интеллект повлияет на качество образования.

«Нейросети уже меняют структуру того, как школьники и студенты работают с получением знания, выполняя задания и самостоятельную работу, несмотря на еще далекие от совершенства возможности ИИ. В этой сфере актуализируются и качество ресурсов, доступных в образовательных целях, и навыки критического анализа нового уровня у самих обучающихся», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что в ближайшие годы в образовании произойдут изменения с учетом технологического прогресса. 

«Важно, чтобы при подобном гипертехнологичном подходе проверки уровня знаний или качества профподготовки в центре процессов оставался человек, сервисы не ограничивали, а расширяли его возможности, с учетом личностных особенностей. В этой сфере, помимо технологических, есть много этических вопросов, которые, в том числе, потребуют закрепления в праве», – резюмировал Сергей Перминов

