Искусственный интеллект скоро может принимать устные экзамены у школьников и студентов, сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его мнению, это позволит оценивать знания без субъективизма и желания повлиять на оценку. Максим Орешкин полагает, что ИИ будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации, видеть, куда он смотрит, как себя ведет, нервничает ли и так далее.

Сенатор РФ от Ленинградкой области Сергей Перминов рассказал, как искусственный интеллект повлияет на качество образования.

«Нейросети уже меняют структуру того, как школьники и студенты работают с получением знания, выполняя задания и самостоятельную работу, несмотря на еще далекие от совершенства возможности ИИ. В этой сфере актуализируются и качество ресурсов, доступных в образовательных целях, и навыки критического анализа нового уровня у самих обучающихся», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что в ближайшие годы в образовании произойдут изменения с учетом технологического прогресса.

«Важно, чтобы при подобном гипертехнологичном подходе проверки уровня знаний или качества профподготовки в центре процессов оставался человек, сервисы не ограничивали, а расширяли его возможности, с учетом личностных особенностей. В этой сфере, помимо технологических, есть много этических вопросов, которые, в том числе, потребуют закрепления в праве», – резюмировал Сергей Перминов