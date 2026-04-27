Человека спасли из горящей квартиры в Луге

Человека спасли из горящей квартиры в Луге

Молодого мужчину госпитализировали с отравлением угарным газом после пожара в квартире дома на проспекте Кирова в Луге 27 апреля около 05:20.

В многоквартирном доме № 89 на проспекте Кирова горела обстановка кухни в квартире на первом этаже. На место выезжал караул 135-й пожарной части Леноблпожспаса.

Специалисты газодымозащитной службы вывели из квартиры 19-летнего мужчину. После осмотра медиками его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

луга Ленинградская область пожар
Новости Экономика

В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»

Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочарование в профессии и попытка найти свое дело, рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По ее словам, представители поколения Z ждут быстрого карьерного роста и постоянной обратной связи. Если компания этого не дает, сотрудник начинает воспринимать ситуацию как застой и решается на смену профессионального пути.

Дополнительным фактором, который облегчает такое решение, эксперт назвала семейную подушку безопасности. Когда человек понимает, что в случае увольнения его смогут поддержать родители, уйти с работы без четкого плана становится проще.

Для людей в возрасте от 30 до 45 лет причины увольнения чаще оказываются другими. В этой группе, как отметила Гриненко, сильнее сказывается профессиональное выгорание после долгой работы в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, сотрудник может постепенно прийти к выводу, что уже перерос свою должность и не видит для себя дальнейшего развития на прежнем месте, сообщает «АБН24».

Санкт-Петербург

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
22:30 26.04.2026
22:30 26.04.2026

06:41 27.04.2026

