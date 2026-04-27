Главная / Новости / В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»

Новости Экономика

В Петербурге раскрыли главную причину увольнений «в никуда»

Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочарование в профессии и попытка найти свое дело, рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По ее словам, представители поколения Z ждут быстрого карьерного роста и постоянной обратной связи. Если компания этого не дает, сотрудник начинает воспринимать ситуацию как застой и решается на смену профессионального пути.

Дополнительным фактором, который облегчает такое решение, эксперт назвала семейную подушку безопасности. Когда человек понимает, что в случае увольнения его смогут поддержать родители, уйти с работы без четкого плана становится проще.

Для людей в возрасте от 30 до 45 лет причины увольнения чаще оказываются другими. В этой группе, как отметила Гриненко, сильнее сказывается профессиональное выгорание после долгой работы в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, сотрудник может постепенно прийти к выводу, что уже перерос свою должность и не видит для себя дальнейшего развития на прежнем месте, сообщает «АБН24».

Санкт-Петербург
Новости Социум

Названы причины повышенного потоотделения по ночам

Жар по ночам может быть связан не только с температурой в комнате, но и с внутренними процессами в организме, считает диетолог Коллин Фогарти-Дрейпер.

По ее словам, чаще всего такие симптомы возникают у женщин и связаны с колебаниями гормонов, которые влияют на терморегуляцию. Даже небольшие изменения уровня эстрогена и прогестерона, как объяснила специалист, способны нарушать работу организма и вызывать ощущение перегрева и внезапную потливость во сне.

Дополнительно ситуацию может усиливать стресс. Фогарти-Дрейпер отметила, что повышенный уровень кортизола тоже влияет на качество сна и делает ощущение жара более выраженным.

Чтобы уменьшить этот симптом, диетолог советует поддерживать в спальне прохладную температуру, выбирать легкую одежду для сна и не допускать перегрева перед сном.

При этом специалист отдельно подчеркнула, что даже в период менопаузы терпеть такие приступы не нужно. Если ночной жар начинает мешать сну, она рекомендует обратиться к врачу.

здоровье

