Потеря смысла в работе все чаще заставляет людей до 30 лет увольняться без готовой вакансии, а главной причиной такого решения становится разочарование в профессии и попытка найти свое дело, рассказала доцент кафедры социальных технологий Президентской академии в Санкт-Петербурге Тамара Гриненко.

По ее словам, представители поколения Z ждут быстрого карьерного роста и постоянной обратной связи. Если компания этого не дает, сотрудник начинает воспринимать ситуацию как застой и решается на смену профессионального пути.

Дополнительным фактором, который облегчает такое решение, эксперт назвала семейную подушку безопасности. Когда человек понимает, что в случае увольнения его смогут поддержать родители, уйти с работы без четкого плана становится проще.

Для людей в возрасте от 30 до 45 лет причины увольнения чаще оказываются другими. В этой группе, как отметила Гриненко, сильнее сказывается профессиональное выгорание после долгой работы в условиях высокой нагрузки.

Кроме того, сотрудник может постепенно прийти к выводу, что уже перерос свою должность и не видит для себя дальнейшего развития на прежнем месте, сообщает «АБН24».