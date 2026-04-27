Законодатели Ленобласти, Чувашии, Марий Эл и Херсонской области будут вести диалоги по актуальным вопросам

На полях мероприятий Совета законодателей Российской Федерации состоялось подписание ряда соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Документы закрепили взаимодействие между Законодательным собранием Ленинградской области и парламентами сразу трёх регионов: Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Херсонской области.

Церемонию подписания провели руководители законодательных органов. Со стороны Ленинградской области выступил председатель Заксобрания Сергей Бебенин. Его партнёрами по соглашениям стали Татьяна Томилина (председатель Херсонской областной Думы), Леонид Черкесов (руководитель Госсовета Чувашии) и Михаил Васютин (председатель Госсобрания Марий Эл).

Договорённости направлены на углубление межпарламентского диалога, обмен законотворческим опытом, улучшение правового регулирования и расширение связей между регионами. Всего в этот день парламенты субъектов РФ заключили 23 подобных соглашения.

Подписанные документы формируют прочную основу для конструктивного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития, совместной работы над региональными инициативами, поддержки гражданских предложений и повышения качества законотворческой деятельности.

Комментируя событие, Сергей Бебенин особо отметил значение расширения межпарламентских контактов. По его словам, такие соглашения помогают не только перенимать лучшие региональные практики, но и налаживать долгосрочные рабочие связи между субъектами РФ.

«Сегодня крайне важно, чтобы законодательные органы регионов страны работали в едином правовом и организационном пространстве, обменивались наработками и сообща находили решения, отвечающие реальным запросам людей. Уверен, наше сотрудничество с коллегами из Чувашии, Марий Эл и Херсонской области станет взаимовыгодным и долгосрочным», — подчеркнул спикер парламента Ленобласти.

Сам Совет законодателей, проходящий в Таврическом дворце, уже зарекомендовал себя как значимая дискуссионная площадка. Здесь обсуждаются ключевые вопросы межрегионального взаимодействия и укрепляется парламентское сотрудничество в интересах развития всех субъектов Российской Федерации.

Новости Происшествия

Конфликт двух женщин у кафе в Сланцах закончился ножевым ранением

Ножевое ранение получила 41-летняя заведующая ломбардом возле кафе на улице Кирова в Сланцах ночью 26 апреля после конфликта с другой местной жительницей.

На месте происшествия полицейские обнаружили пострадавшую с раной. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Через несколько часов оперативники задержали подозреваемую в одной из квартир на улице Чкалова. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, во время ссоры у кафе она ударила оппонентку ножом. Орудие нападения у нее изъяли.

По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
20723

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

