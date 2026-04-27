На полях мероприятий Совета законодателей Российской Федерации состоялось подписание ряда соглашений о межпарламентском сотрудничестве. Документы закрепили взаимодействие между Законодательным собранием Ленинградской области и парламентами сразу трёх регионов: Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Херсонской области.

Церемонию подписания провели руководители законодательных органов. Со стороны Ленинградской области выступил председатель Заксобрания Сергей Бебенин. Его партнёрами по соглашениям стали Татьяна Томилина (председатель Херсонской областной Думы), Леонид Черкесов (руководитель Госсовета Чувашии) и Михаил Васютин (председатель Госсобрания Марий Эл).

Договорённости направлены на углубление межпарламентского диалога, обмен законотворческим опытом, улучшение правового регулирования и расширение связей между регионами. Всего в этот день парламенты субъектов РФ заключили 23 подобных соглашения.

Подписанные документы формируют прочную основу для конструктивного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития, совместной работы над региональными инициативами, поддержки гражданских предложений и повышения качества законотворческой деятельности.

Комментируя событие, Сергей Бебенин особо отметил значение расширения межпарламентских контактов. По его словам, такие соглашения помогают не только перенимать лучшие региональные практики, но и налаживать долгосрочные рабочие связи между субъектами РФ.

«Сегодня крайне важно, чтобы законодательные органы регионов страны работали в едином правовом и организационном пространстве, обменивались наработками и сообща находили решения, отвечающие реальным запросам людей. Уверен, наше сотрудничество с коллегами из Чувашии, Марий Эл и Херсонской области станет взаимовыгодным и долгосрочным», — подчеркнул спикер парламента Ленобласти.

Сам Совет законодателей, проходящий в Таврическом дворце, уже зарекомендовал себя как значимая дискуссионная площадка. Здесь обсуждаются ключевые вопросы межрегионального взаимодействия и укрепляется парламентское сотрудничество в интересах развития всех субъектов Российской Федерации.