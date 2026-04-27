Евросоюз должен отменить санкции в отношении России и возобновить закупки ее энергоресурсов, чтобы обеспечить стабильность на мировом рынке. Об этом 27 апреля заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов рассказал, почему именно из Финляндии слышны такие высказывания, и насколько такой сценарий возможен.

«В ЕС продолжают придерживаться прежнего конфронтационного курса. Это происходит как уровне Брюсселя, так и на уровне государственных столиц. Несмотря на экономические потери, европейские элиты продолжают упорно отказываться от закупки российских энергоносителей, ранее обеспечивавших конкурентоспособность их экономик», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор полагает, что Финляндия серьезно пострадала, отвернувшись от России.

«И речь здесь не только об экономических потерях. Мы были и продолжим оставаться соседями, сотрудничество которых пошло бы на пользу обоим государствам. Трезвомыслящие политики это понимают. Но прежний успешный опыт пока не востребован финским правительством», – отметил подчеркнул Сергей Перминов

При этом парламентарий считает, что отказ Финляндии от нынешнего курса маловероятен.

«Парламенту там гораздо интереснее обсуждать вопросы ввоза и хранения ядерного оружия, чем то, с какими проблемами сталкиваются их избиратели из-за роста цен на топливо. Призывы вернуться к закупкам российских энергоресурсов остаются скорее гласом вопиющего в пустыне», – резюмировал Сергей Перминов