Сергей Перминов: несмотря на экономические потери, в ЕС продолжают придерживаться прежнего конфронтационного курса

Сергей Перминов: несмотря на экономические потери, в ЕС продолжают придерживаться прежнего конфронтационного курса

Евросоюз должен отменить санкции в отношении России и возобновить закупки ее энергоресурсов, чтобы обеспечить стабильность на мировом рынке. Об этом 27 апреля заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.  

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов рассказал, почему именно из Финляндии слышны такие высказывания, и насколько такой сценарий возможен.

«В ЕС продолжают придерживаться прежнего конфронтационного курса. Это происходит как уровне Брюсселя, так и на уровне государственных столиц. Несмотря на экономические потери, европейские элиты продолжают упорно отказываться от закупки российских энергоносителей, ранее обеспечивавших конкурентоспособность их экономик», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор полагает, что Финляндия серьезно пострадала, отвернувшись от России.

«И речь здесь не только об экономических потерях. Мы были и продолжим оставаться соседями, сотрудничество которых пошло бы на пользу обоим государствам. Трезвомыслящие политики это понимают. Но прежний успешный опыт пока не востребован финским правительством», – отметил подчеркнул Сергей Перминов

При этом парламентарий считает, что отказ Финляндии от нынешнего курса маловероятен.

«Парламенту там гораздо интереснее обсуждать вопросы ввоза и хранения ядерного оружия, чем то, с какими проблемами сталкиваются их избиратели из-за роста цен на топливо. Призывы вернуться к закупкам российских энергоресурсов остаются скорее гласом вопиющего в пустыне», – резюмировал Сергей Перминов

Сергей Перминов рассказал, как искусственный интеллект повлияет на качество образования
Искусственный интеллект скоро может принимать устные экзамены у школьников и студентов, сообщил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По е...
евросоюз Россия Сергей Перминов Финляндия
Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды - В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» и
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

Эксперт объяснил апрельские снегопады в Ленобласти
Всему виной стал циклон с Баренцева моря, который вернул зиму во многих регионах европейской части России. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Причиной сне...
Непогода в Ленобласти

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

