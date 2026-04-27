Женская сборная России по водному поло одержала победу во втором дивизионе Кубка мира, который проходил в Австралии. Команда не потерпела ни одного поражения за весь турнир, а в финальном матче на последних секундах встречи обыграла сборную Китая.

Из-за длительного отсутствия на международной арене российская команда потеряла прежние позиции в рейтинге, и по существующим правилам вынуждена была начинать выступление именно со второго по силе дивизиона. Однако победа на турнире позволила спортсменкам завоевать право выступать в элитном первом дивизионе.

Существенный вклад в этот успех внесли три представительницы Ленинградской области - Екатерина Прокофьева, Анастасия Комарова и Мария Борисова, выступающие за клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Их игру высоко оценил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Поздравляю всю команду и особенно наших ленинградских спортсменок с выдающимся результатом. Вы - гордость и пример для подрастающего поколения», - отметил глава региона.

Теперь сборная России готовится к финалу Кубка мира, который состоится в Сиднее. В 2027 году российская команда выступит в первом дивизионе этого престижного международного турнира.

