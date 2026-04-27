Спортсменки из Ленобласти помогли сборной России выиграть Кубок мира по водному поло в Австралии

Женская сборная России по водному поло одержала победу во втором дивизионе Кубка мира, который проходил в Австралии. Команда не потерпела ни одного поражения за весь турнир, а в финальном матче на последних секундах встречи обыграла сборную Китая.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Из-за длительного отсутствия на международной арене российская команда потеряла прежние позиции в рейтинге, и по существующим правилам вынуждена была начинать выступление именно со второго по силе дивизиона. Однако победа на турнире позволила спортсменкам завоевать право выступать в элитном первом дивизионе.

Существенный вклад в этот успех внесли три представительницы Ленинградской области - Екатерина Прокофьева, Анастасия Комарова и Мария Борисова, выступающие за клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Их игру высоко оценил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Поздравляю всю команду и особенно наших ленинградских спортсменок с выдающимся результатом. Вы - гордость и пример для подрастающего поколения», - отметил глава региона.

Теперь сборная России готовится к финалу Кубка мира, который состоится в Сиднее. В 2027 году российская команда выступит в первом дивизионе этого престижного международного турнира.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасности в условиях непогоды

В случае возникновения экстренных ситуациях, следует незамедлительно обращаться по телефонам «101» или «112».

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Северный циклон принес непогоду в Ленинградской области. Несмотря на конец апреля, на улицах лежит снег, а термометры местами показывают слабый плюс. В таких условиях необходимо соблюдать ряд простых, но важных правил безопасности. О них наполнили в МЧС России:

  • парковать автомобили следует в безопасных местах и как можно дальше от деревьев;

  • обходите рекламные щиты и другие шаткие конструкции;

  • соблюдайте правила ПДД при движении в автомобиле;

  • не оставляйте детей без присмотра.

При экстренных ситуациях сразу обращайтесь на номера «101» или «112».

Вам будет интересно
Эксперт объяснил апрельские снегопады в Ленобласти
Всему виной стал циклон с Баренцева моря, который вернул зиму во многих регионах европейской части России. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Причиной сне...
27.04.2026
127

Популярное

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

