Ленинградская область продолжает системную шефскую помощь городу Енакиево. В настоящее время специалисты из 47-го региона приступили к восстановлению местной школы №1 — подрядчик уже начал выполнение запланированных работ на объекте.

В текущем году предусмотрен максимально возможный объём восстановительных работ. Приоритетной задачей является снятие аварийного статуса с исторического здания. Параллельно ведутся работы в остальных корпусах образовательного учреждения. До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию младшую школу, первый корпус и столовую. Это позволит разгрузить учебный процесс, который сейчас проходит в три смены.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Николай Циганов, основной объём работ придётся именно на 2026 год.

«В 2027 году школа №1 должна быть полностью передана городу после капитального ремонта — современной, безопасной и готовой принять всех учеников. Это принципиально важный сигнал для родителей и педагогов: школа будет восстановлена и продолжит работу в обновлённом формате», — подчеркнул Циганов.

Таким образом, после завершения всех ремонтных работ учреждение полностью перейдёт под управление города и сможет принимать всех учащихся в современных и безопасных условиях.

В 2025 году в подшефный для Ленобласти город ДНР область передавала резервуары с водой, что помогло справиться с проблемой водоснабжения. В этом также поспособствовали ленинградские специалисты, которые не только устраняли аварии на сетях, но и восстановили ключевые объекты водоснабжения, проводили монтаж новой системы водоотведения, тем самым приводя в порядок коммунальную инфраструктуру. На протяжении всего года продолжалась поддержка Енакиевского трамвайно-троллейбусного управления - регион передал аварийный комплекс для трамвайных сетей, а также оказывал помощь в восстановлении жилых и социальных объектов. В пострадавшие регионы региональная Госветслужба собрала и отправила две партии с кормами для животных. Параллельно Ленобласть принимала детей на отдых и лечение, создала игровую комнату для детей школы-интерната, доставила подарки ко Дню знаний школьникам, а также наборы для новорождённых. Регион содействовал и по другим направлениям. Согласно озвученным планам, в 2026 году на восстановление Енакиево Ленобласть выделит минимум 1,2 млрд рублей.