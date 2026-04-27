Приозерский район отправил на передовую более пяти тонн сетей для защиты от БПЛА

Новости outside СВО

Приозерский район отправил на передовую более пяти тонн сетей для защиты от БПЛА

В зоне боевых действий такие сети выполняют крайне ответственную задачу — обеспечивают надежную защиту от беспилотников.

Фото: Благотворительный Фонд «Суворов»

Волонтеры фонда «Суворов» из Приозерского района Ленобласти направили в зону специальной военной операции более пяти тонн рыболовных сетей. 

Подготовкой груза для бойцов на передовой занимались порядка 30 волонтеров, несмотря на погодные условия. Сети были изготовлены еще в 1980-х годах и хранились в ангаре на берегу Финского залива. Однако, как рассказала глава правления Фонда Айрат Гафуров, на фронте рыболовная снасть представляет большую ценность, поскольку обеспечивает защиту от вражеских беспилотников. 

Ранее фонд «Суворов» передал бойцам более 500 квадратных километров маскировочных сетей.

Ветераны СВО поддержали усилия губернатора Ленобласти по защите региона от атак БПЛА
Участники боевых действий записали видеообращение со словами поддержки инициатив главы региона и оперштаба по защите ленинградского неба.
17.04.2026
509

СВО гуманитарная помощь
Новости Происшествия

В Ленобласти устранили более 50 засоров канализации и собрали из ее содержимого нечто

В «Леноблводоканале» призвали жителей ответственно использовать коммунальные сети и не смывать в канализацию бытовые отходы. 

За минувшие выходные специалисты «Леноблводоканала» 55 раз выезжали на вызовы о засорах канализации. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Выборгском, Лужском и Сланцевском районах, где было больше всего жалоб.

«Ежедневно в ситуационный центр Леноблводоканала поступают жалобы на дворовые засоры. Причина в большинстве случаев одна и та же — забитый коллектор. При вскрытии колодца специалисты обнаруживают плотную пробку из тряпок и жировых отложений. Иногда добавляется строительный мусор или даже телефоны», — пояснили в компании.

Ленинградцев просят не смывать в унитаз ничего кроме туалетной бумаги. Это напрямую влияет на срок службы коммунальных сетей и время реагирования аварийных бригад.

«Фото: чучело из мусора, извлечённого специалистами предприятия из канализации в Коммунаре», — добавили в компании.

Фото: Леноблводоканал

Петербуржец оборудовал в коммунальной квартире техцентр мошенников
Сим-боксы для скрытых звонков мошенников обнаружили полицейские в квартире дома на улице Жени Стасюк в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
27.04.2026
119

Леноблводоканал канализация

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

