Подросток напал на своего одноклассника и сломал ему нос. За дело взялись прокуратура и следственный комитет.

Следственный комитет по городу Мурино Ленинградской области завел уголовное дело после школьной драки, в результате которой подросток получил перелом носа.

Как передает ведомства, 14-летний ученик одной из школ города напал на сверстника и ломал ему нос. Мальчику потребовалась госпитализация.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц образовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в сообщении.

Также в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.