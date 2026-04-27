Главная / Новости / В Мурино завели дело после нападения 14-летнего школьника на своего сверстника

Новости Происшествия

В Мурино завели дело после нападения 14-летнего школьника на своего сверстника

Подросток напал на своего одноклассника и сломал ему нос. За дело взялись прокуратура и следственный комитет. 

Следственный комитет по городу Мурино Ленинградской области завел уголовное дело после школьной драки, в результате которой подросток получил перелом носа. 

Как передает ведомства, 14-летний ученик одной из школ города напал на сверстника и ломал ему нос. Мальчику потребовалась госпитализация. 

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц образовательного учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в сообщении.

Также в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура. 

Вам будет интересно
Петербуржец оборудовал в коммунальной квартире техцентр мошенников
Сим-боксы для скрытых звонков мошенников обнаружили полицейские в квартире дома на улице Жени Стасюк в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По данным с...
27.04.2026
161

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников

Безобидный возврат средств от незнакомца может привести к блокировке всех счетов, предупредили россиян.

Чем обернется возврат банковского перевода от мошенников
Мошенники стали активно использовать схему с возвратом переводов, втягивая граждан в преступные действия по обналичиванию похищенных средств. Попытка вернуть поступившие от незнакомца средства может обернуться серьезными последствиями. Об этом рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава в беседе с РИА Новости.

Схема обмана выглядит следующим образом: на карту гражданина поступает перевод от неизвестного лица. После этого отправитель связывается с ним через мессенджер и просит вернуть якобы ошибочно отправленную сумму на другие реквизиты. .

Как пояснил эксперт, деньги, поступившие на счет, почти наверняка ранее были похищены  у другой жертвы. Возвращая их на сторонний счет, получатель фактически становится «дропом» — участником преступной цепочки по обналичиванию средств.

Последствия такого перевода могут быть крайне серьезными. Если пострадавший от действий мошенников реальный владелец средств обратится в полицию, информация о транзакции попадет в базу данных Центробанка. В результате реквизиты получателя автоматически вносятся в список подозрительных операций. 

«Ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны», — предупредил эксперт.

Кучава рекомендует при получении переводов от незнакомцев сразу обращаться в банк и сообщить о случившемся. 

Вам будет интересно
С каких вкладов россиянам пора забирать свои деньги
В условиях снижения ключевой ставки некоторые депозиты становятся невыгодными. Фото: pxhere В условиях смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вкладчи...
25.04.2026
1021

Популярное

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

