Сим-боксы для скрытых звонков мошенников обнаружили полицейские в квартире дома на улице Жени Стасюк в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 41-летний местный житель по указанию кураторов оборудовал у себя дома технический узел. В комнате коммунальной квартиры он разместил аппаратуру, которая позволяла мошенникам обслуживать абонентский трафик и скрытно звонить гражданам. За эту работу он получал около 15 тыс. рублей в неделю.

Следствие уже связывает эту схему как минимум с одним эпизодом мошенничества. В марте 2026 года один из петербуржцев перевел аферистам более 1,8 млн рублей.

По факту хищения завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Кроме того, отдельно расследуют незаконное использование технических средств связи.

Во время обыска у задержанного изъяли 4 сим-бокса, компьютеры, мониторы, роутер и более 150 SIM-карт разных операторов. Полиция устанавливает его возможных соучастников и проверяет причастность к другим эпизодам.