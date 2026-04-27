Петербуржец оборудовал в коммунальной квартире техцентр мошенников

Сим-боксы для скрытых звонков мошенников обнаружили полицейские в квартире дома на улице Жени Стасюк в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 41-летний местный житель по указанию кураторов оборудовал у себя дома технический узел. В комнате коммунальной квартиры он разместил аппаратуру, которая позволяла мошенникам обслуживать абонентский трафик и скрытно звонить гражданам. За эту работу он получал около 15 тыс. рублей в неделю.

Следствие уже связывает эту схему как минимум с одним эпизодом мошенничества. В марте 2026 года один из петербуржцев перевел аферистам более 1,8 млн рублей.

По факту хищения завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Кроме того, отдельно расследуют незаконное использование технических средств связи.

Во время обыска у задержанного изъяли 4 сим-бокса, компьютеры, мониторы, роутер и более 150 SIM-карт разных операторов. Полиция устанавливает его возможных соучастников и проверяет причастность к другим эпизодам.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6551

Новости outside СВО

Приозерский район отправил на передовую более пяти тонн сетей для защиты от БПЛА

В зоне боевых действий такие сети выполняют крайне ответственную задачу — обеспечивают надежную защиту от беспилотников.

Фото: Благотворительный Фонд «Суворов»

Волонтеры фонда «Суворов» из Приозерского района Ленобласти направили в зону специальной военной операции более пяти тонн рыболовных сетей. 

Подготовкой груза для бойцов на передовой занимались порядка 30 волонтеров, несмотря на погодные условия. Сети были изготовлены еще в 1980-х годах и хранились в ангаре на берегу Финского залива. Однако, как рассказала глава правления Фонда Айрат Гафуров, на фронте рыболовная снасть представляет большую ценность, поскольку обеспечивает защиту от вражеских беспилотников. 

Ранее фонд «Суворов» передал бойцам более 500 квадратных километров маскировочных сетей.

Вам будет интересно
Ветераны СВО поддержали усилия губернатора Ленобласти по защите региона от атак БПЛА
Участники боевых действий записали видеообращение со словами поддержки инициатив главы региона и оперштаба по защите ленинградского неба.  Ветера...
17.04.2026
509

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху

09:58 27.04.2026

Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ
Судьи удалили со льда почти всех хоккеистов в матче КХЛ

06:41 27.04.2026

