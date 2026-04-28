Учебники под редакцией Дмитрия Медведева допустили к использованию в российских школах

Учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в российских школах. Соответствующий приказ министра просвещения Сергея Кравцова опубликовали на портале правовой информации.

Новые пособия прошли федеральную экспертизу и получили рекомендацию для использования в образовательных учреждениях.

Ранее замминистра просвещения Ольга Колударова сообщала, что Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для старших классов. А также участвовал в разработке обновленных федеральных государственных образовательных стандартов по этому предмету.

Как рассказывал сам Дмитрий Медведев, заключительная глава учебников получила название «Россия на пути в будущее». По его словам, такие пособия должны помочь школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию.

В Минпросвещения также заявили, что подготовку единых школьных учебников планируют завершить к 2029 году, а внедрить их по всей стране – к 2032 году. Учебники для средней школы рассчитывают разработать в 2027 году. Пособие по иностранному языку для 2-4 классов должно быть готово в 2028 году, для 5-11 классов – в 2029 году. Тогда же планируют подготовить и единый учебник по физкультуре для всех классов.

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
