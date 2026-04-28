Учебники по обществознанию для 9-11 классов под редакцией Дмитрия Медведева включили в федеральный перечень пособий, допущенных к использованию в российских школах. Соответствующий приказ министра просвещения Сергея Кравцова опубликовали на портале правовой информации.

Новые пособия прошли федеральную экспертизу и получили рекомендацию для использования в образовательных учреждениях.

Ранее замминистра просвещения Ольга Колударова сообщала, что Дмитрий Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию для старших классов. А также участвовал в разработке обновленных федеральных государственных образовательных стандартов по этому предмету.

Как рассказывал сам Дмитрий Медведев, заключительная глава учебников получила название «Россия на пути в будущее». По его словам, такие пособия должны помочь школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию.

В Минпросвещения также заявили, что подготовку единых школьных учебников планируют завершить к 2029 году, а внедрить их по всей стране – к 2032 году. Учебники для средней школы рассчитывают разработать в 2027 году. Пособие по иностранному языку для 2-4 классов должно быть готово в 2028 году, для 5-11 классов – в 2029 году. Тогда же планируют подготовить и единый учебник по физкультуре для всех классов.