В Кировске мужчину осудили за грабеж в алкогольном магазине

Мужчина похитил алкоголь со стеллажей магазина в Шлиссельбурге 6 августа 2025 года,

После совершения преступления 49-летнего грабителя задержали. Уголовное дело рассмотрели по статье о грабеже.

Суд в Кировске признал его виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима.

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

