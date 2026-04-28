Подразделения Всеволожской больницы теперь принимают пациентов в деревнях Хапо-Ое и Островки. Каждый ФАП рассчитан на 20 посещений в смену.
Как отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, новые ФАПы возведены с использованием технологии быстровозводимых модульных конструкций. Средства на строительство выделены из областного бюджета.
«Благодаря современным технологиям в этом году мы планируем построить 15 таких ФАПов. Жители Ленобласти должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь рядом с домом», — подчеркнул Жарков.
На постоянной основе в новых пунктах приём будет вести фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику здесь будут проводить приёмы врачи узких специальностей. В числе доступного оборудования — электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы гемоглобина и холестерина, спирометр, весы и ростомер. Также ФАПы оснащены ЛОР-комплектом, гинекологическим креслом и кольпоскопом, созданы условия для дистанционной передачи ЭКГ и имеется всё необходимое оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи.