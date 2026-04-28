Во Всеволожском районе начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта

Новости Социум

Во Всеволожском районе начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта

Подразделения Всеволожской больницы теперь принимают пациентов в деревнях Хапо-Ое и Островки. Каждый ФАП рассчитан на 20 посещений в смену. 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, новые ФАПы возведены с использованием технологии быстровозводимых модульных конструкций. Средства на строительство выделены из областного бюджета.

«Благодаря современным технологиям в этом году мы планируем построить 15 таких ФАПов. Жители Ленобласти должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь рядом с домом», — подчеркнул Жарков.

На постоянной основе в новых пунктах приём будет вести фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику здесь будут проводить приёмы врачи узких специальностей. В числе доступного оборудования — электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы гемоглобина и холестерина, спирометр, весы и ростомер. Также ФАПы оснащены ЛОР-комплектом, гинекологическим креслом и кольпоскопом, созданы условия для дистанционной передачи ЭКГ и имеется всё необходимое оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи.

ФАП Всеволожский район Александр Жарков Здравоохранение в Ленобласти
Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1460

Санкт-Петербург

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий

22:38 21.04.2026

