Сотрудники вышли на весеннюю уборку и навели порядок в Мемориальном парке в Лодейнопольском районе.

Этот парк был создан ещё в послевоенные годы — в память о героической победе войск Карельского фронта в ходе Свирско-Петрозаводской операции в июне 1944 года.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев.