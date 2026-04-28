Названы симптомы высокого давления, которые легко пропустить

Названы симптомы высокого давления, которые легко пропустить

Повышенное артериальное давление нередко развивается без заметных симптомов и из-за этого долго остается незамеченным, хотя может приводить к тяжелым последствиям для здоровья.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев гипертония никак себя не проявляет. Лишь при значительном повышении давления у человека могут возникать головные боли, одышка или носовые кровотечения, однако такие признаки считаются неспецифическими и чаще появляются уже на более поздних стадиях.

Иногда к ним добавляются головокружение, боль в груди, покраснение лица и проблемы со зрением. При этом врачи подчеркивают, что даже такие симптомы не всегда прямо указывают именно на гипертонию, поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя.

Особую опасность представляет гипертонический криз, когда давление резко поднимается выше нормы. В таком состоянии могут появиться сильная головная боль, боль в груди, тревожность и спутанность сознания. В этом случае человеку требуется срочная медицинская помощь.

Медики напоминают, что единственным надежным способом выявить повышенное давление остаются регулярные измерения. Без контроля гипертония может привести к инфаркту, инсульту и другим тяжелым осложнениям.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5325

Игорь Руденя обратился к работникам скорой помощи по случаю профессионального праздника

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО поздравил российских медиков с профессиональным праздником.

Фото: Kremlin. ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя обратился к сотрудникам скорой медицинской помощи по случаю профессионального праздника.

«Ваше призвание делать добро и помогать людям является основополагающим при выборе профессии. Вы первыми приходите на помощь в сложных ситуациях, когда здоровью и жизни людей угрожает опасность. Ваш профессионализм, компетентность, самообладание, точность и выверенность действий спасают людям жизнь», — указано в обращении.

Игорь Руденя также пожелал медикам сплоченности, крепкого здоровья, успехов, а также и силы и терпения в их нелегкой и крайне важной работе — в спасении людей.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко поручил ускорить внедрение карт «Школа 47» в образовательных учреждениях Ленобласти
Губернатор Ленобласти дал поручение комитету по образованию и главам муниципальных образований активизировать работу по внедрению карт «Школа 47» в шк...
28.04.2026
115

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
