Повышенное артериальное давление нередко развивается без заметных симптомов и из-за этого долго остается незамеченным, хотя может приводить к тяжелым последствиям для здоровья.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев гипертония никак себя не проявляет. Лишь при значительном повышении давления у человека могут возникать головные боли, одышка или носовые кровотечения, однако такие признаки считаются неспецифическими и чаще появляются уже на более поздних стадиях.

Иногда к ним добавляются головокружение, боль в груди, покраснение лица и проблемы со зрением. При этом врачи подчеркивают, что даже такие симптомы не всегда прямо указывают именно на гипертонию, поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя.

Особую опасность представляет гипертонический криз, когда давление резко поднимается выше нормы. В таком состоянии могут появиться сильная головная боль, боль в груди, тревожность и спутанность сознания. В этом случае человеку требуется срочная медицинская помощь.

Медики напоминают, что единственным надежным способом выявить повышенное давление остаются регулярные измерения. Без контроля гипертония может привести к инфаркту, инсульту и другим тяжелым осложнениям.