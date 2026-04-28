Юрист перечислила документы, которые нельзя терять собственнику жилья

Документы на квартиру, подтверждающие право собственности, оплату жилья, его состояние при передаче и законность перепланировки, нельзя выбрасывать, поскольку именно они помогают владельцу защищать свои права в случае споров, напомнила юрист Анастасия Яковлева.

Главным документом она назвала тот, который подтверждает основание возникновения права собственности. Речь может идти о договоре купли-продажи, дарения, мены, ренты, соглашении о приватизации или свидетельстве о праве на наследство. Именно такой документ, по словам юриста, в суде подтверждает законность владения квартирой.

Не менее важной является выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает само право собственности. Если право на объект возникло давно и в реестре не отражено, зарегистрировать его без такого документа получится только через суд.

Отдельно Яковлева подчеркнула значение документов об оплате и акта приема-передачи жилья от предыдущего собственника. Подписанный обеими сторонами акт позволяет доказать, в каком состоянии квартира была получена новым владельцем, а также помогает снять с себя ответственность за коммунальные долги прежнего хозяина и скрытые недостатки, если они не были указаны при передаче.

Юрист также советует обязательно сохранять документы о согласовании перепланировки и переустройства, особенно если менялось расположение газовых труб или газового оборудования. Кроме того, нужен технический паспорт из бюро технической инвентаризации, который может подтвердить, изменялись ли характеристики помещения.

Еще одна важная категория – документы на счетчики и чеки об оплате коммунальных услуг. По словам специалиста, бумаги по счетчикам помогут доказать их исправность, а квитанции за ЖКУ лучше хранить как минимум за три последних года, поскольку они могут понадобиться при спорах по платежам.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

