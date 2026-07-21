С 22 июля по 30 августа на участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Гатчинском округе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это связано с проведением дорожных работ.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будут устранять колейность, устанавливать датчики автоматических дорожных метеостанций и восстанавливать обочины.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на участке с 50 по 61 километр. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.