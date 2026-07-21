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На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение

С 22 июля по 30 августа на участке федеральной трассы А-120 между Сяськелево и Тяглино в Гатчинском округе будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Это связано с проведением дорожных работ.

На трассе А-120 между Сяськелево и Тяглино введут реверсивное движение - Это связано с проведением дорожных работ.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке будут устранять колейность, устанавливать датчики автоматических дорожных метеостанций и восстанавливать обочины.

Дорожные работы будут вестись круглосуточно, в две смены, на участке с 50 по 61 километр. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

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Теги

Гатчинский округ реверс реверсивное движение Ленобласть трасса А-120
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В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0

На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 — Индонезийско-российский летний слет 2026 года.

В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 - На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный ст
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Участниками стали студенты из России, Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проводится в рамках договорённостей о культурном сотрудничестве, закреплённых в Декларации о стратегическом партнёрстве 2025 года и подтверждённых по итогам Саммита Россия–АСЕАН 2026 года в Казани.

Тема слета — «Кухня Нусантары: уроки природы и дружбы народов». Программа включает образовательные, культурные и интерактивные мероприятия, посвящённые экологическому просвещению, гастродипломатии и межкультурному диалогу. Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов подчеркнул, что особо охраняемые природные территории являются не только местами сохранения уникальной природы, но и площадками для экологического просвещения, международного диалога и молодёжных инициатив.

«Именно такие проекты помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он.

Организаторами слета выступили PERMIRA Петербурга совместно с областным и Петербургским отделениями Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Республики Индонезии и активном участии комитетов по природным ресурсам, государственному экологическому надзору и по внешним связям Ленобласти.

Теги

мыс Киперорт Федор Стулов Индонезия Ленобласть

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