Петербуржцы обманывали продавцов, подменяя технику Apple на копии при возврате

Петербуржцы обманывали продавцов, подменяя технику Apple на копии при возврате

Двое петербуржцев получили по 3 года условно за кражи электроники Apple через маркетплейсы. Они заказывали оригинальные гаджеты, меняли их на дешевые копии и возвращали подделки продавцу, получая деньги обратно.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил двум местным жителям по 3 года лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов прекратили после примирения с потерпевшей стороной.

По данным объединенной пресс-службы судов, группу создали С. и П., причем у одного из них уже был опыт в подобных преступлениях. Для заказов они использовали подставные сим-карты и чужие банковские счета, покупая через платформу «Озон» наушники и адаптеры Apple.

После получения оригинального товара участники схемы оформляли возврат, но вместо настоящей техники передавали продавцу подделки. Оригинальные устройства затем продавали, а вырученные деньги делили между собой.

С начала работы схемы и до ноября 2023 года фигуранты, по данным следствия, похитили имущество почти на 156 тыс. рублей. В суде обвиняемые признали вину только частично. Исков о возмещении ущерба к ним не заявляли.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026
