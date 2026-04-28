Двое петербуржцев получили по 3 года условно за кражи электроники Apple через маркетплейсы. Они заказывали оригинальные гаджеты, меняли их на дешевые копии и возвращали подделки продавцу, получая деньги обратно.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил двум местным жителям по 3 года лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов прекратили после примирения с потерпевшей стороной.

По данным объединенной пресс-службы судов, группу создали С. и П., причем у одного из них уже был опыт в подобных преступлениях. Для заказов они использовали подставные сим-карты и чужие банковские счета, покупая через платформу «Озон» наушники и адаптеры Apple.

После получения оригинального товара участники схемы оформляли возврат, но вместо настоящей техники передавали продавцу подделки. Оригинальные устройства затем продавали, а вырученные деньги делили между собой.

С начала работы схемы и до ноября 2023 года фигуранты, по данным следствия, похитили имущество почти на 156 тыс. рублей. В суде обвиняемые признали вину только частично. Исков о возмещении ущерба к ним не заявляли.