В Луге продолжается реставрация музейного дома: укреплены стены, следующий этап — работы над мансардой

В Ленинградской области продолжается реставрация старинного деревянного здания, в котором размещается краеведческий музей Луги. 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

На текущий момент специалисты уже укрепили и отремонтировали кладку цоколя, заменили венцы, выполнили протезирование сруба и выровняли перекрытия. Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, в процессе реставрации возникла необходимость корректировки проектной документации. Причина — плохое состояние мансарды и стропильной системы здания.

«Столкнулись с необходимостью корректировки проекта из-за плохого состояния мансарды и стропил. Контракт продлим, будем параллельно вести работы и править документацию», — сообщил Владимир Цой. 

Памятник архитектуры был построен ещё до 1909 года, сумел уцелеть в годы Великой Отечественной войны, а в 1977 году в нём открыли музей. С 2024 года здание закрыто на капитальную реставрацию.

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в Хапо-Ое

Жители деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе получили доступ к качественной медицинской помощи.

Жителям деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленобласти получили стал доступен новый фельдшерско-акушерский пункт. Его построили на замену устаревшему в Новой Пустоши.

Новое медучреждение спроектировано с учетом современных стандартов комфорта как для пациентов, так и для персонала. В распоряжении медиков теперь не только кабинет фельдшера, но и полноценный процедурный кабинет, а также специальные помещения для хранения лекарственных препаратов и зона ожидания. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи, а для удобства местных жителей на базе пункта организована продажа медикаментов.

Медицинскую помощь в новом ФАПе смогут получать порядка 1,5 тысячи жителей, включая население соседних деревень. Мощность пункта составляет 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов ведут фельдшер и медицинская сестра, а для консультаций узких специалистов предусмотрен выездной график. В ближайшее время ожидаются визиты хирурга, офтальмолога и гинеколога.

