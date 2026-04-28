В Ленинградской области продолжается реставрация старинного деревянного здания, в котором размещается краеведческий музей Луги.

На текущий момент специалисты уже укрепили и отремонтировали кладку цоколя, заменили венцы, выполнили протезирование сруба и выровняли перекрытия. Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, в процессе реставрации возникла необходимость корректировки проектной документации. Причина — плохое состояние мансарды и стропильной системы здания.

«Столкнулись с необходимостью корректировки проекта из-за плохого состояния мансарды и стропил. Контракт продлим, будем параллельно вести работы и править документацию», — сообщил Владимир Цой.

Памятник архитектуры был построен ещё до 1909 года, сумел уцелеть в годы Великой Отечественной войны, а в 1977 году в нём открыли музей. С 2024 года здание закрыто на капитальную реставрацию.