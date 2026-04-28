Россияне получили более ₽200 млрд в виде налоговых вычетов с начала года

Новости Экономика

Россияне получили более ₽200 млрд в виде налоговых вычетов с начала года

В ФНС отчитались о работе автоматизированной системы налоговых вычетов.

С начала 2026 года Федеральная налоговая служба выплатила россиянам более 200 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. Зачисление средств производилось в автоматическом режиме, рассказала глава ведомства Даниил Егоров.

«Реализовали модель, по которой (мы) предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. <...> за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — цитирует его ТАСС.

Новости Социум

Врач раскрыла серьезное последствие частого приема обезболивающих

Частый прием таких препаратов может обернуться язвой желудка.

Частый прием таких препаратов может обернуться язвой желудка.
Фото: freepik

Россиянам посоветовали избегать бесконтрольного приема обезболивающих. В противном случае существует риск развития НПВС-индуцированной язвенной болезни. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Эта болезнь развивается в результате частного приема обезболивающих, особенно — ибупрофена. 

«На первый взгляд, в этом нет ничего тревожного: выпил таблетку — боль отступила. Однако постепенно прием лекарств может превратиться в привычку: человек начинает «поддерживать» себя обезболивающими постоянно», — заявила Головчанская.

Причем злоупотребление обезболивающими грозит не только язвой, но и желудочно-кишечным кровотечением, предупредила врач.

