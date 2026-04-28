В ФНС отчитались о работе автоматизированной системы налоговых вычетов.
С начала 2026 года Федеральная налоговая служба выплатила россиянам более 200 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. Зачисление средств производилось в автоматическом режиме, рассказала глава ведомства Даниил Егоров.
«Реализовали модель, по которой (мы) предоставляем вычеты на лечение, обучение, спорт. <...> за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам», — цитирует его ТАСС.