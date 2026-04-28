У правоохранителей возникли вопросы к подлинности идентификационных данных автомобиля.

В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя, устроившего опасные маневры на проезжей части. На молодого человека составили серию административных протоколов, а его автомобиль отправился на спецстоянку.

Сообщение о правонарушении поступило ведомству от местных жителей. Прибывшие на место сотрудники ГАИ оперативно установили личность нарушителя и задержали. В ходе проверки выяснилось, что машина молодого человека подверглась модификациям, при этом изменения в конструкции не были согласованы. В результате владельца привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Также у инспекторов возникли сомнения в подлинности идентификационных данных автомобиля. Иномарка была изъята и отправлена на спецстоянку для проведения экспертизы.

«Помимо уже упомянутого нарушения, в отношении водителя вынесены постановления за другие правонарушения: по части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.16 и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Таким образом, любитель опасных заездов привлечен к административной ответственности», — сообщили в ГАИ.

Также на молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.