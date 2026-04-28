Главная / Новости / Житель Ломоносова может лишиться машины за опасный заезд с элементами дрифта

Житель Ломоносова может лишиться машины за опасный заезд с элементами дрифта

У правоохранителей возникли вопросы к подлинности идентификационных данных автомобиля.

Житель Ломоносова может лишиться машины за опасный заезд с элементами дрифта - У правоохранителей возникли вопросы к подлинности идентификационных данных автомобиля.
В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя, устроившего опасные маневры на проезжей части. На молодого человека составили серию административных протоколов, а его автомобиль отправился на спецстоянку. 

Сообщение о правонарушении поступило ведомству от местных жителей. Прибывшие на место сотрудники ГАИ оперативно установили личность нарушителя и задержали. В ходе проверки выяснилось, что машина молодого человека подверглась модификациям, при этом изменения в конструкции не были согласованы. В результате владельца привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. 

Также у инспекторов возникли сомнения в подлинности идентификационных данных автомобиля. Иномарка была изъята и отправлена на спецстоянку для проведения экспертизы. 

«Помимо уже упомянутого нарушения, в отношении водителя вынесены постановления за другие правонарушения: по части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.16 и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Таким образом, любитель опасных заездов привлечен к административной ответственности», — сообщили в ГАИ.

Также на молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 

Вам будет интересно
Житель Выборга остался без "Ауди" за повторную пьяную езду
Также рецидивисту назначили 200 часов обязательных работ.  В Выборге злостный нарушитель ПДД остался без дорогой иномарки. Мужчина сел пьяным за...
28.04.2026
101

Игорь Руденя обратился к работникам скорой помощи по случаю профессионального праздника

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО поздравил российских медиков с профессиональным праздником.

Игорь Руденя обратился к работникам скорой помощи по случаю профессионального праздника - Полномочный представитель президента РФ в СЗФО поздравил российских медиков с профессиональным празд
Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя обратился к сотрудникам скорой медицинской помощи по случаю профессионального праздника.

«Ваше призвание делать добро и помогать людям является основополагающим при выборе профессии. Вы первыми приходите на помощь в сложных ситуациях, когда здоровью и жизни людей угрожает опасность. Ваш профессионализм, компетентность, самообладание, точность и выверенность действий спасают людям жизнь», — указано в обращении.

Игорь Руденя также пожелал медикам сплоченности, крепкого здоровья, успехов, а также и силы и терпения в их нелегкой и крайне важной работе — в спасении людей.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко поручил ускорить внедрение карт «Школа 47» в образовательных учреждениях Ленобласти
Губернатор Ленобласти дал поручение комитету по образованию и главам муниципальных образований активизировать работу по внедрению карт «Школа 47» в шк...
28.04.2026
115

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге

22:30 26.04.2026

