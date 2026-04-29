В Госдуме рассказали, сколько раз поднимут пенсии в 2027 году

В Госдуме рассказали, сколько раз поднимут пенсии в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 и 2028 годах планируют индексировать в два этапа. Такой порядок указан в проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который представило правительство.

В 2027 году индексацию хотят провести дважды: с 1 февраля страховые пенсии планируют повысить на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,4%.

Такой же порядок заложен и на 2028 год. С 1 февраля страховые пенсии планируют проиндексировать на 4%, а с 1 апреля – на 3,8%.

О переходе к двойной индексации ранее говорил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, с 2026 года страховые пенсии будут повышать два раза в год: в феврале – с учетом инфляции за прошедший год, в апреле – с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

В январе 2025 года страховые пенсии в России повысили на 7,3%. После этого Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 22 января попросил пересчитать выплаты с учетом фактической инфляции, которая по итогам 2024 года достигла 9,5%. Дополнительную индексацию провели в феврале.

Страховая пенсия рассчитывается из суммы пенсионных баллов, умноженных на стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию. Стоимость пенсионного коэффициента меняется каждый год. С 1 января 2025 года, после индексации по фактической инфляции, она составляет 145,69 руб.

К страховой части также добавляется фиксированная выплата, которая не зависит от стажа. В 2025 году, с учетом индексации по фактической инфляции, ее размер составляет до 8907,7 руб.

Новости Социум Главное

Подготовку к 99-летию региона обсудили в Ленобласти

Перед Днем Ленинградской области в Ивангороде планируют отремонтировать 20 многоквартирных домов и благоустроить общественные пространства.

Губернатор Александр Дрозденко по итогам совещания оргкомитета отметил, что из-за приграничного расположения Ивангорода региону нужно совместить высокий уровень безопасности с комфортным и организованным подъездом для гостей праздника. Подробности по этой части станут известны позже.

Второй ключевой задачей губернатор назвал внешний облик города.

«В этом году предстоит отремонтировать 20 многоквартирных домов. В плане – крыши, фасады, фундаменты, инженерные системы. Большая часть зданий расположена на улице Гагарина, а также на Льнопрядильной, Госпитальной улицах. На части объектов работы уже стартовали, на остальных подрядчики выйдут в мае. Также благоустроим дворы на Гагарина, 12 и Пасторова, 15», – отметил Александр Дрозденко

Кроме того, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ивангороде благоустроят общественную территорию «Утиный парк»: расчистят пруд, сделают пешеходные дорожки, установят скамейки и мостик, проведут озеленение. Подрядчик уже приступил к земляным работам.

Александр Дрозденко поручил строго контролировать сроки и качество выполнения всех работ.

