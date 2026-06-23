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Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября

При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам.

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября - При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей

Российские семьи при появлении второго ребенка смогут получить право на отсрочку платежей по ипотеке. Соответствующий закон начнет действовать с сентября 2026 года. 

Ипотечные каникулы для этой категории семей будут ограничены сроком до полутора лет ребенка. По другим основаниям он составляет максимум шесть месяцев. Согласно документу, во время действия каникул банк не вправе начислять штрафы и пени, а также пытаться взыскать предмет залога или обращаться к поручителю. Однако с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по договору может вырасти.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Его действие распространяется также на ипотечные договоры, которые были заключены до указанной даты.

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Фото: magnific

Теги

ипотека семьи с детьми Россия ипотечные каникулы
Новости Социум

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реализуют в следующем году.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ МАХ

Более 160 тысяч жителей Ленобласти приняли участие в голосовании за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реализованы в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Всего в регионе на голосование было представлено 68 дизайн-проектов из 34 населенных пунктов. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», уже в следующем году выбранные жителями парки, набережные, аллеи и площади начнут свое преображение.

По данным регионального комитета по ЖКХ, участие в голосовании приняли 162 565 человек. Наибольшую активность проявили жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара. Процесс выбора объектов проходил при поддержке 1397 волонтеров, которые помогали гражданам разобраться в проектах и отдать свой голос.

«Как подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, по всей России в голосовании приняли участие 15 883 904 человека, было выставлено более 6,8 тыс. объектов в 88 регионах. В 2026 году к волонтерскому сопровождению голосования привлечено почти 194 тыс. человек», — отметил губернатор.

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год - В регионе подвели итоги голосования по выбору дизайн-проектов общественных пространств, которые реал

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Теги

Александр Дрозденко Благоустройство в Ленобласти Голосование в Ленобласти

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