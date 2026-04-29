В ЛГУ имени Пушкина дали старт третьему Кубку по адаптивному боксу «Бой на равных». Соревнования проходят в рамках четвёртого спортивно-мотивационного фестиваля «Триумф духа» и приурочены к Году единства народов России.

Участниками всероссийского турнира стали 40 спортсменов из восьми регионов страны. Среди них — бойцы специальной военной операции, а также дети в возрасте от девяти лет и старше. Таким образом, на ринге встречаются те, кто проявляет силу духа и в жизни, и в спорте.

«Сила духа — это не только умение держаться на ринге и принимать удар, это внутренний стержень и характер, который, я уверен, есть у всех участников. Хочется, чтобы подобные фестивали стали традицией не только на всероссийском, но и на региональном уровне», — подчеркнул Александр Кялин, отметивший важность проведения подобных мероприятий.

Сразу после торжественного открытия состоялись показательные поединки по адаптивному боксу, которые задали тон всему турниру.