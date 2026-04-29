Кубок по адаптивному боксу «Бой на равных» с участием ветеранов СВО и детей стартовал в Ленобласти

В ЛГУ имени Пушкина дали старт третьему Кубку по адаптивному боксу «Бой на равных». Соревнования проходят в рамках четвёртого спортивно-мотивационного фестиваля «Триумф духа» и приурочены к Году единства народов России.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Участниками всероссийского турнира стали 40 спортсменов из восьми регионов страны. Среди них — бойцы специальной военной операции, а также дети в возрасте от девяти лет и старше. Таким образом, на ринге встречаются те, кто проявляет силу духа и в жизни, и в спорте.

«Сила духа — это не только умение держаться на ринге и принимать удар, это внутренний стержень и характер, который, я уверен, есть у всех участников. Хочется, чтобы подобные фестивали стали традицией не только на всероссийском, но и на региональном уровне», — подчеркнул Александр Кялин, отметивший важность проведения подобных мероприятий.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Сразу после торжественного открытия состоялись показательные поединки по адаптивному боксу, которые задали тон всему турниру.

Новости Происшествия

Пенсионер умер сидя в Гатчине. Задержан рецидивист

Пенсионера с признаками насильственной смерти нашли сидящим на кухне коммунальной квартиры в доме на Киевской улице в Гатчине ночью 28 апреля.

Сообщение в полицию поступило от бригады скорой помощи в первом часу ночи. На теле 65-летнего мужчины обнаружили множество кровоподтеков и ссадин на шее. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от тупой травмы живота.

Следствие завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ночью задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Гатчины, который ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
