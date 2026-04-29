В Ленинградской области открылся летний сезон корпоративного спорта. Первым турниром в программе станут соревнования по баскетболу в формате 3×3.

Лига корпоративного спорта была создана по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Главная задача, которую ставит перед собой лига, — чтобы сотрудники различных компаний и ведомств больше двигались и через спорт находили новых друзей и единомышленников.

В перечень спортивных дисциплин, которые ждут участников в новом сезоне, вошли баскетбол, футбол, волейбол, лыжные гонки, биатлон и даже шахматы. Первый турнир сезона состоится 24 мая в «Баскет-холле». К участию приглашаются предприятия, организации всех форм собственности, а также органы государственной и муниципальной власти.

Для того чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться до 20 мая. Ссылка для регистрации и подробная информация о турнире опубликованы на официальном сайте лиги корпоративного спорта Ленинградской области.