weather 5.4°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / В Ленобласти дан старт летнему сезону корпоративного спорта — первый турнир по баскетболу 3×3

Новости Спорт

В Ленобласти дан старт летнему сезону корпоративного спорта — первый турнир по баскетболу 3×3

В Ленинградской области открылся летний сезон корпоративного спорта. Первым турниром в программе станут соревнования по баскетболу в формате 3×3.

Лига корпоративного спорта была создана по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Главная задача, которую ставит перед собой лига, — чтобы сотрудники различных компаний и ведомств больше двигались и через спорт находили новых друзей и единомышленников.

В перечень спортивных дисциплин, которые ждут участников в новом сезоне, вошли баскетбол, футбол, волейбол, лыжные гонки, биатлон и даже шахматы. Первый турнир сезона состоится 24 мая в «Баскет-холле». К участию приглашаются предприятия, организации всех форм собственности, а также органы государственной и муниципальной власти.

Для того чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться до 20 мая. Ссылка для регистрации и подробная информация о турнире опубликованы на официальном сайте лиги корпоративного спорта Ленинградской области. Подробнее.

Теги

Ленобласть Лига корпоративного спорта
Новости Происшествия

Вор напал на продавцов магазина при попытке вынести товар в Петербурге

Мужчина получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима за серии краж из сетевых магазинов и нападение на сотрудников торговой точки в Санкт-Петербурге. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Кражи осужденный совершил 11 и 21 июля 2025 года. Из продуктового магазина мужчина вынес 40 упаковок сыра и косметику общей стоимостью более 22 тыс. руб. Мужчина незаметно складывал товары в пакеты, выходил без оплаты, а затем перепродавал похищенное случайным людям на улице.

Позже, 9 августа 2025 года, мужчина попытался украсть семь бутылок вина на 3 тыс. руб. Сотрудники магазина заметили кражу, догнали его и потребовали вернуть товар. В ответ мужчина начал бить одного из работников руками и ногами, а другому стал угрожать складным ножом.

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026
07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться