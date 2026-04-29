Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во Всеволожском районе 29 апреля около 09:30.
Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», обе машины двигались в попутном направлении. После столкновения легковой микроавтобус серьезно искорежило, его кузов восстановлению не подлежит.
В ДТП погиб пассажир Volkswagen. В больницу доставят водителя и ребенка. Их возраст и степень травм уточняются. Последствия аварии ликвидирует дежурная смена 150-й пожарной части районного отряда.