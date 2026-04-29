Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок

Новости Происшествия

Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок

Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во Всеволожском районе 29 апреля около 09:30.

Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок - Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во
Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», обе машины двигались в попутном направлении. После столкновения легковой микроавтобус серьезно искорежило, его кузов восстановлению не подлежит.

В ДТП погиб пассажир Volkswagen. В больницу доставят водителя и ребенка. Их возраст и степень травм уточняются. Последствия аварии ликвидирует дежурная смена 150-й пожарной части районного отряда.

Всеволожский район ДТП кад
Новости Происшествия

Вор напал на продавцов магазина при попытке вынести товар в Петербурге

Мужчина получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима за серии краж из сетевых магазинов и нападение на сотрудников торговой точки в Санкт-Петербурге. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Кражи осужденный совершил 11 и 21 июля 2025 года. Из продуктового магазина мужчина вынес 40 упаковок сыра и косметику общей стоимостью более 22 тыс. руб. Мужчина незаметно складывал товары в пакеты, выходил без оплаты, а затем перепродавал похищенное случайным людям на улице.

Позже, 9 августа 2025 года, мужчина попытался украсть семь бутылок вина на 3 тыс. руб. Сотрудники магазина заметили кражу, догнали его и потребовали вернуть товар. В ответ мужчина начал бить одного из работников руками и ногами, а другому стал угрожать складным ножом.

Фургон и минивен столкнулись во Всеволожском районе. Погиб пассажир, среди пострадавших – ребенок
Фургон и минивен Volkswagen столкнулись на внешнем участке КАД возле развязки с Мурманским шоссе во Всеволожском районе 29 апреля около 09:30. Фото: Г...
29.04.2026
107

Санкт-Петербург

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

