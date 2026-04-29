Делегация Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором Романом Марковым провела серию встреч, лекций и концертов в Чуйской области Киргизии.

Главным итогом Дней 47-го региона стало укрепление культурных, образовательных и гуманитарных связей между двумя субъектами, а также популяризация русского языка и сохранение общей исторической памяти.

В ходе рабочего визита состоялись переговоры с полномочным представителем президента Киргизской Республики в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым. Были закреплены побратимские связи между Тосненским и Аламудунским районами, а также между Выборгским районом и городом Токмак. Кроме того, организованы стажировки для педагогов Чуйской области на базе образовательных учреждений Ленинградской области. Библиотеки 47-го региона передают учебную и художественную литературу в Киргизию. Параллельно идёт активный обмен опытом в сфере здравоохранения.

В рамках культурной программы визита прошли лекции в высших учебных заведениях, виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда», а также фотовыставка. С большим успехом выступили творческие коллективы Ленинградской области. Комментируя итоги поездки, Роман Марков подчеркнул, что никаких слов не хватит, чтобы передать восторг, который царил в зале.