weather 5.4°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Ленобласть и Киргизия расширили сотрудничество по итогам Дней 47-го региона в Чуйской области

Новости Экономика

Ленобласть и Киргизия расширили сотрудничество по итогам Дней 47-го региона в Чуйской области

Делегация Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором Романом Марковым провела серию встреч, лекций и концертов в Чуйской области Киргизии.

Ленобласть и Киргизия расширили сотрудничество по итогам Дней 47-го региона в Чуйской области - Делегация Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором Романом Марковым провела серию в
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Главным итогом Дней 47-го региона стало укрепление культурных, образовательных и гуманитарных связей между двумя субъектами, а также популяризация русского языка и сохранение общей исторической памяти.

В ходе рабочего визита состоялись переговоры с полномочным представителем президента Киргизской Республики в Чуйской области Элкинбеком Аширбаевым. Были закреплены побратимские связи между Тосненским и Аламудунским районами, а также между Выборгским районом и городом Токмак. Кроме того, организованы стажировки для педагогов Чуйской области на базе образовательных учреждений Ленинградской области. Библиотеки 47-го региона передают учебную и художественную литературу в Киргизию. Параллельно идёт активный обмен опытом в сфере здравоохранения.

В рамках культурной программы визита прошли лекции в высших учебных заведениях, виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Прорыв блокады Ленинграда», а также фотовыставка. С большим успехом выступили творческие коллективы Ленинградской области. Комментируя итоги поездки, Роман Марков подчеркнул, что никаких слов не хватит, чтобы передать восторг, который царил в зале.

««Метелица» и колледж культуры зажгли так, что весь зал был полон эмоций. Мы вспомнили то, что связывает наши народы. Это большое и важное дело — дружба между народами, взаимопонимание», — отметил первый вице-губернатор.

Теги

Ленобласть Киргизия Чуйская область
Новости Экономика

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России достигла почти 40 тысяч рублей

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достиг почти 40 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

По данным на октябрь прошлого года, мужчины в среднем по стране получали 117,7 тыс. руб., а женщины – 79 тыс. руб.

За два года разница заметно выросла. В 2023 году средняя зарплата мужчин составляла 87,8 тыс. руб., женщин – 61,1 тыс. руб. Тогда разрыв был 26,7 тыс. руб., а теперь увеличился до 38,7 тыс. руб.

Разница есть и в продолжительности рабочей недели. Мужчины фактически работают в среднем 42 часа в неделю, женщины – 40 часов. Среднечасовая зарплата мужчин в России составляет 637 руб., а женщин – 448 руб.

Теги

Россия зарплата

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться