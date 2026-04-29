На 82-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое прошло 29 апреля, парламентарии поддержали в первом и третьем чтениях ряд поправок в региональный Социальный кодекс. Изменения касаются расширения мер поддержки многодетных семей, включая совершеннолетних детей с инвалидностью, отмену критерия нуждаемости для выплаты на школьную форму, а также стопроцентную компенсацию родительской платы за детский сад для третьих и последующих детей.

Одним из двух принятых законопроектов уточняется состав многодетной семьи. Теперь в него включаются совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также совершеннолетние дети до 23 лет, признанные инвалидами I или II группы, у которых в индивидуальной программе реабилитации и абилитации имеется запись о наличии 2 или 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности. Статья 3.1 Социального кодекса дополняется нормой, согласно которой многодетные семьи сохраняют право на получение мер социальной поддержки без предъявления требований к факту обучения таких детей.

Как пояснила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва, по состоянию здоровья не всегда возможно организовать обучение таких детей, но учёт их в составе семьи важен, поскольку это влияет на расчёт среднедушевого дохода.

«Но при этом засчитывать их в состав семьи — значимо и важно, потому что это тоже влияет на формирование дохода на одного члена многодетной семьи», — отметила Толмачёва.

Кроме того, статья 3.3 Социального кодекса дополнена нормой, согласно которой денежная выплата на приобретение школьной одежды и письменных принадлежностей предоставляется без учёта критерия нуждаемости многодетным семьям, имеющим в своём составе пять и более детей. Как уточнила Анастасия Толмачёва, в прошлом году размер этой выплаты был значительно увеличен и сейчас составляет 7 900 рублей. Отмена критерия нуждаемости позволит как минимум 71 многодетной семье, которая ранее получала отказ из-за превышения дохода, воспользоваться этой мерой поддержки.

Также в рамках второго законопроекта в статью 2.4 Социального кодекса внесены изменения в части компенсации родительской платы за детский сад. Ранее многодетным семьям компенсировали 75 процентов платы за посещение третьим или последующим ребёнком государственного или муниципального дошкольного учреждения. Теперь эта компенсация составит 100 процентов. Кроме того, если ребёнок посещает частный детский сад, семья получит компенсацию в размере 100 процентов от средней стоимости государственного детского сада в Ленинградской области. Таким образом, многодетные родители фактически освобождаются от платы за детский сад для третьего и каждого последующего ребёнка — она будет производиться за счёт областного бюджета.

