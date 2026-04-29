Депутаты Ленобласти присвоили Ивангороду почётное звание «Город воинской доблести»

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон о присвоении городу Ивангороду почётного звания «Город воинской доблести». Решение было принято сразу в трёх чтениях.

Высокое звание присваивается в целях увековечения ратной доблести жителей Нарвы и Ивангорода, проявленной при защите Отечества. В числе оснований — мужество и героизм, которые продемонстрировали бойцы Нарвского истребительного батальона № 5 и Нарвского рабочего полка в боях за Нарву и Кингисепп в 1941 и 1944 годах. Также учитывается участие патриотов ивангородской стороны в подпольной и партизанской борьбе против немецко-фашистских оккупантов, а также воинская доблесть воинов Красной Армии, проявленная при обороне города в 1941 году и при его героическом освобождении в 1944 году.

Проект закона получил положительное заключение комиссии, которая рассматривает ходатайства о присвоении почётных званий Ленинградской области — «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Само ходатайство в комиссию направил Совет депутатов Кингисеппского района. К нему прилагалось экспертное заключение главного архивиста Ленинградского областного государственного архива Г.А. Москвина.

В Архивном управлении Ленинградской области полагают, что установка стелы в Ивангороде может быть осуществлена в плановом порядке в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований региона.

Депутаты Ленобласти одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга

На заседании Законодательного собрания 47 региона, состоявшемся 29 апреля, парламентарии согласовали проект распоряжения Правительства РФ о создании лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП) вокруг Петербурга. Документ был подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии России и ранее получил одобрение Общественных палат обоих регионов, а также Всероссийского общества охраны природы.

Общая площадь будущего зелёного пояса составит 172 тысячи гектаров. Из них 150 тысяч гектаров придётся на территорию области и 22 тысячи гектаров — на территорию Петербурга. Таким образом, новый пояс превышает масштабы своего советского аналога. В Ленобласти зона затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы, а также Гатчинский округ. В Санкт-Петербурге — Курортный район.

История создания зелёного пояса насчитывает несколько лет. В 2016 году в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» были внесены нормы, разрешающие создание таких зон вокруг городов. В 2023 году новый Генеральный план Санкт-Петербурга зафиксировал территорию городских лесов, более 70 процентов которых расположены в Курортном районе. В июле 2025 года на заседании координационного совета двух субъектов при участии губернаторов было согласовано увеличение областной части зелёного пояса до 150 тысяч гектаров, что на 64 тысячи превышает первоначальные планы. В октябре 2025 года проекты получили единодушную поддержку жителей на общественных слушаниях.

В марте 2026 года Санкт-Петербург принял закон, вносящий изменения в Экологический кодекс города. Этот документ наделил Правительство Санкт-Петербурга полномочиями согласовывать с федеральным центром создание, изменение границ и упразднение зелёного пояса, а также выступать с инициативой о его расширении через Общественную палату.

Согласование, которое сегодня дали депутаты Ленинградской области, фактически является заключительным этапом перед принятием Правительством РФ решения об утверждении границ и площади лесопаркового зелёного пояса. Аналогичное согласование от Правительства Ленинградской области уже направлено в федеральные органы.

После выхода распоряжения Правительства Российской Федерации регионы разместят схему границ пояса, установят точные координаты и определят правовой режим использования территории. В частности, будет введён запрет на сплошные рубки леса, капитальное строительство и разработку недр. Все эти данные впоследствии внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

