Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон о присвоении городу Ивангороду почётного звания «Город воинской доблести». Решение было принято сразу в трёх чтениях.
Высокое звание присваивается в целях увековечения ратной доблести жителей Нарвы и Ивангорода, проявленной при защите Отечества. В числе оснований — мужество и героизм, которые продемонстрировали бойцы Нарвского истребительного батальона № 5 и Нарвского рабочего полка в боях за Нарву и Кингисепп в 1941 и 1944 годах. Также учитывается участие патриотов ивангородской стороны в подпольной и партизанской борьбе против немецко-фашистских оккупантов, а также воинская доблесть воинов Красной Армии, проявленная при обороне города в 1941 году и при его героическом освобождении в 1944 году.
Проект закона получил положительное заключение комиссии, которая рассматривает ходатайства о присвоении почётных званий Ленинградской области — «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». Само ходатайство в комиссию направил Совет депутатов Кингисеппского района. К нему прилагалось экспертное заключение главного архивиста Ленинградского областного государственного архива Г.А. Москвина.
В Архивном управлении Ленинградской области полагают, что установка стелы в Ивангороде может быть осуществлена в плановом порядке в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований региона.