Участники СВО получили право бесплатной парковки в Ленинградской области

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли изменения в областной закон № 129-оз «Об организации дорожного движения в Ленинградской области». Поправки, внесённые областной прокуратурой, расширяют круг лиц, имеющих право бесплатно пользоваться платными парковками на территории региона. Законопроект был одобрен сразу в трёх чтениях.

Новая редакция закона предоставляет бесплатное пользование платными парковочными местами гражданам, принимавшим участие в выполнении задач специальной военной операции по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации. Речь идёт об участниках СВО в ходе вооружённой провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов Федерации, а также в районах, прилегающих к зоне проведения СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Льгота распространяется на транспортные средства, которыми управляют такие граждане, а также на автомобили, перевозящие их.

До принятия этих изменений в соответствии с областным законом № 129-оз право на бесплатную парковку в Ленинградской области уже имели ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, а также участники СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Новый закон расширяет эту льготу на дополнительную категорию граждан, участвовавших в отражении вооружённого вторжения на приграничных и сопредельных территориях.

Ленобласть Закс ЛО Парковка в Ленобласти ветераны СВО
В Ленинградской области продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы.

Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трёх чтениях по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Документ внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, Сергей Бебенин и Дмитрий Рытов (все — фракция «Единая Россия»). Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода даёт гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки.

Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей — супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи.

Закс ЛО Ленобласть электроэнергия

