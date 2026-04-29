Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли изменения в областной закон № 129-оз «Об организации дорожного движения в Ленинградской области». Поправки, внесённые областной прокуратурой, расширяют круг лиц, имеющих право бесплатно пользоваться платными парковками на территории региона. Законопроект был одобрен сразу в трёх чтениях.
Новая редакция закона предоставляет бесплатное пользование платными парковочными местами гражданам, принимавшим участие в выполнении задач специальной военной операции по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации. Речь идёт об участниках СВО в ходе вооружённой провокации на Государственной границе РФ и приграничных территориях субъектов Федерации, а также в районах, прилегающих к зоне проведения СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Льгота распространяется на транспортные средства, которыми управляют такие граждане, а также на автомобили, перевозящие их.
До принятия этих изменений в соответствии с областным законом № 129-оз право на бесплатную парковку в Ленинградской области уже имели ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, а также участники СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года. Новый закон расширяет эту льготу на дополнительную категорию граждан, участвовавших в отражении вооружённого вторжения на приграничных и сопредельных территориях.