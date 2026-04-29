weather 7.1°
$ 74.69
87.59

Главная / Новости / Депутаты Ленобласти одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга

Новости Социум

Депутаты Ленобласти одобрили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга

На заседании Законодательного собрания 47 региона, состоявшемся 29 апреля, парламентарии согласовали проект распоряжения Правительства РФ о создании лесопаркового зелёного пояса (ЛЗП) вокруг Петербурга. Документ был подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии России и ранее получил одобрение Общественных палат обоих регионов, а также Всероссийского общества охраны природы.

Общая площадь будущего зелёного пояса составит 172 тысячи гектаров. Из них 150 тысяч гектаров придётся на территорию области и 22 тысячи гектаров — на территорию Петербурга. Таким образом, новый пояс превышает масштабы своего советского аналога. В Ленобласти зона затронет Выборгский, Всеволожский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы, а также Гатчинский округ. В Санкт-Петербурге — Курортный район.

История создания зелёного пояса насчитывает несколько лет. В 2016 году в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» были внесены нормы, разрешающие создание таких зон вокруг городов. В 2023 году новый Генеральный план Санкт-Петербурга зафиксировал территорию городских лесов, более 70 процентов которых расположены в Курортном районе. В июле 2025 года на заседании координационного совета двух субъектов при участии губернаторов было согласовано увеличение областной части зелёного пояса до 150 тысяч гектаров, что на 64 тысячи превышает первоначальные планы. В октябре 2025 года проекты получили единодушную поддержку жителей на общественных слушаниях.

В марте 2026 года Санкт-Петербург принял закон, вносящий изменения в Экологический кодекс города. Этот документ наделил Правительство Санкт-Петербурга полномочиями согласовывать с федеральным центром создание, изменение границ и упразднение зелёного пояса, а также выступать с инициативой о его расширении через Общественную палату.

Согласование, которое сегодня дали депутаты Ленинградской области, фактически является заключительным этапом перед принятием Правительством РФ решения об утверждении границ и площади лесопаркового зелёного пояса. Аналогичное согласование от Правительства Ленинградской области уже направлено в федеральные органы.

После выхода распоряжения Правительства Российской Федерации регионы разместят схему границ пояса, установят точные координаты и определят правовой режим использования территории. В частности, будет введён запрет на сплошные рубки леса, капитальное строительство и разработку недр. Все эти данные впоследствии внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

Теги

Ленобласть Закс ЛО
Новости Экономика

Стало известно, у кого в России в три раза выросли зарплаты за 10 лет

Доходы руководителей увеличились за десятилетие почти в три раза.

Фото: pxhere

Средняя заработная плата руководителей организаций в России достигла 178 тысяч рублей. За десять лет показатель вырос почти в три раза, пишет РИА Новости.

В 2015 году зарплаты руководителей в среднем составляли 60,7 тысячи рублей, а в 2025 достигли 178 тысяч. ЗА последние два года прирост составил 38,4 тысячи рублей. 

Самые высокие доходы у руководителей фиксируются на Чукотке (337 тысяч рублей), в Москве (315 тысяч), в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области (по 264 тысячи).

Теги

Россия зарплаты

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться