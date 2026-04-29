В Ленинградской области продлён срок учёта задолженности за электроэнергию при назначении льгот

Депутаты Законодательного собрания 47 региона на заседании 29 апреля приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы.

Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трёх чтениях по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Документ внесли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев, Сергей Бебенин и Дмитрий Рытов (все — фракция «Единая Россия»). Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода даёт гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки.

Вам будет интересно
В Ленобласти обновили правила предоставления льготных тарифов на электроэнергию
В 47-м регионе утвердили изменения в региональный закон о льготных тарифах. Рассказываем, что нужно знать. Фото: freepik В Ленинградской области приня...
16.04.2026
440

Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей — супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи.

В городе Мурино Ленинградской области введен в эксплуатацию новый детский сад, построенный группой «Евроинвест девелопмент» в рамках соглашения с правительством региона.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Трехэтажное здание спроектировано с учетом всех необходимых требований для комфортного пребывания и развития детей, распределенных по 12 группам, включая ясельные. На первом этаже расположены ясельки, медицинский и пищевой блоки, а также постирочная. Второй этаж отведен под спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий с логопедом и различные кружки. На третьем этаже расположились старшие и подготовительные группы.

«Мурино за несколько лет сделало большой рывок: только в западной части города с 2021 года построили 12 детских садов, 4 школы, поликлинику, полицию и два торговых центра. За этими цифрами стоит нормальная городская жизнь, когда ребёнка можно отвести в сад рядом с домом, старших детей — в современную школу, а за медицинской помощью обратиться в своём районе. Новый детский сад на 240 мест продолжает эту работу», - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Вам будет интересно
Всеволожский и Кировский районы Ленобласти стали округами
Теперь у региона будет три округа. Первым был Гатчинский. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях одобрили преобразова...
29.04.2026
71

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

