Два вооруженных нападения на школы в Турции произошли 14 и 15 апреля в Сивереке провинции Шанлыурфа и в районе Оникишубат провинции Кахраманмараш.

При нападении в Сивереке ранения получили 16 человек. По числу пострадавших в Кахраманмараше в официальных и международных сообщениях есть расхождения. По предварительным данным на 16 апреля, там погибли не менее 4 человек и пострадали не менее 20.

Reuters и AP отдельно отмечают, что для Турции такие нападения нетипичны и воспринимаются как чрезвычайно редкие.

Утром 14 апреля стрельба началась в профессионально-техническом лицее Ahmet Koyuncu Vocational and Technical Anatolian High School в Сивереке. По данным губернатора Шанлыурфы Хасана Шылдака, бывший ученик школы, 2007 года рождения, пришел с помповым ружьем, открыл беспорядочный огонь сначала во дворе, а затем внутри здания. Ранения получили 16 человек: 10 учеников, 4 учителя, 1 полицейский и 1 работник школьного буфета.

Когда полиция блокировала нападавшего в школе, он застрелился. В тот же день губернатор сообщал, что 4 пострадавших перевели в больницы областного центра, а еще 12 продолжали лечение в Сивереке. По его словам, учебное заведение ранее не считалось объектом повышенного риска, поэтому постоянного поста полиции там не было.

После нападения занятия в школе остановили на 4 дня, а для учеников и педагогов решили подключить кризисные и реабилитационные службы. Мотив нападавшего на момент подготовки публикации официально так и не был назван.

Следующее нападение произошло днем 15 апреля в средней школе Ayser Calik в Оникишубате. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи и губернатор Кахраманмараша Мукеррем Унлюэр сообщили, что стрелком был 14-летний ученик 8 класса этой же школы. По их версии, он принес оружие в рюкзаке, вошел в 2 класса и открыл беспорядочный огонь в момент, когда утренняя смена уже расходилась, а дневная начинала занятия. На месте нашли 5 пистолетов и 7 магазинов. Власти сразу заявили, что предварительно не видят связи с терроризмом и рассматривают случившееся как индивидуальное нападение.

Именно со второй атакой и возникла путаница в цифрах, из-за которой первые сводки быстро устарели. Сначала губернатор говорил о 4 погибших и 20 раненых. Затем министр внутренних дел и Anadolu сообщили, что число погибших выросло до 9: это 8 учеников и 1 учитель. При этом в той же официальной линии по раненым называлась цифра 13, из них 6 человек находились в реанимации, а состояние 3 оценивалось как критическое. Уже позже министр здравоохранения Турции сообщил, что 11 пострадавших выписаны, а еще 9 остаются в больницах, что фактически дает общий счет в 20 раненых.

По версии следствия, оружие школьник взял у отца. В разных публикациях его называют бывшим или действующим полицейским. Сразу после нападения задержали отца и мать подростка, а 16 апреля Reuters со ссылкой на прокуратуру сообщил, что суд отправил отца под стражу до суда. Сам стрелок тоже погиб. Власти Кахраманмараша говорили, что он выстрелил в себя во время хаоса, но пока не установлено окончательно, было ли это самоубийством или произошло в суматохе.

Reuters 16 апреля со ссылкой на полицию сообщил, что на аватаре у подростка в соцсетях стояло изображение с отсылкой к Эллиоту Роджеру, устроившему массовое убийство в США в 2014 году. Кроме того, на его компьютере нашли документ от 11 апреля, из которого, по данным прокуратуры, следовало, что крупное нападение планировалось заранее. Эти детали пока не дали властям ответа на вопрос о точном мотиве, но усилили версию о предварительной подготовке.

После нападения в Кахраманмараше школы в городе закрыли на 16 и 17 апреля. На место выехали министры внутренних дел, юстиции, здравоохранения и образования, к расследованию подключили прокуроров и инспекторов нескольких ведомств, а суд ввел запрет на публикацию материалов, которые могут повлиять на следствие.

Отдельно полиция начала зачистку цифрового пространства. По данным Reuters и Anadolu, по всей стране задержали 83 человек за публикации с восхвалением преступников, заблокировали 940 аккаунтов и закрыли 93 группы в соцсетях. На политическом уровне Турция уже объявила о создании парламентской комиссии, которая должна заняться причинами школьного насилия и мерами безопасности.