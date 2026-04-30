Главная / Новости / Игравший за «Динамо» африканец рассказал о гревших его в России выплатах десятков тысяч долларов за каждую игру

Конголезский защитник Кристофер Самба, игравший за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», вспомнил о российском периоде карьеры.  

По словам бывшего футболиста, в обеих командах платили очень большие деньги. А богусы могли достигать 50 тысяч долларов за игру.

«В России было холодно, а они грели Повторил ли бы я это еще раз? Что за глупые вопросы? Не раздумывая», – сказал Кристофер Самба.

Кристофер Самба – конголезский футболист, у него также есть французское гражданство. За «Анжи» он играл с 2012 по 2013 год, после чего перешел в «Динамо». Российский чемпионат защитник покинул в 2016-м, а спустя два года завершил карьеру.

Врач рассказал, в каких случаях повышенное давление – причина вызывать скорую помощь

Повышенное давление становится причиной для вызова «скорой», если вместе с ним появляются продолжительная головная боль, головокружение, тошнота или рвота.

Об этом рассказал заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Валентин Косымский.

По словам специалиста, медицинская помощь также нужна, если давление резко выросло больше чем на 20 единиц. Отдельно он отметил случаи, когда повышение давления происходит у человека с диагнозом «гипертоническая болезнь», а назначенные врачом препараты не помогают.

В таких ситуациях необходимо не ждать улучшения, а вызывать скорую помощь.

