Конголезский защитник Кристофер Самба, игравший за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», вспомнил о российском периоде карьеры.

По словам бывшего футболиста, в обеих командах платили очень большие деньги. А богусы могли достигать 50 тысяч долларов за игру.

«В России было холодно, а они грели Повторил ли бы я это еще раз? Что за глупые вопросы? Не раздумывая», – сказал Кристофер Самба.

Кристофер Самба – конголезский футболист, у него также есть французское гражданство. За «Анжи» он играл с 2012 по 2013 год, после чего перешел в «Динамо». Российский чемпионат защитник покинул в 2016-м, а спустя два года завершил карьеру.