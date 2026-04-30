Организаторам ОГЭ и ЕГЭ запретили прикасаться к школьникам и их вещам во время проведения экзаменов. Такое правило указано в методических рекомендациях Рособрнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

«Не допускается досмотр участников экзаменов. ВАЖНО! Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам ГИА и их вещам», – говорится в документе

Если у участника экзамена сработает металлоискатель, ему предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

Если школьник откажется, составят акт о недопуске к месту сдачи экзамена. Повторно попасть на экзамен в резервные сроки можно будет только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.

ОГЭ для 9-х классов и ЕГЭ для 11-х классов в 2026 году пройдут в три периода: досрочный, основной и дополнительный. В каждом из них предусмотрены резервные дни.

Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля, дополнительный – с 3 по 25 сентября.

ЕГЭ в досрочный период пройдет с 20 марта по 20 апреля, в основной – с 1 по 9 июня, в дополнительный – с 4 по 25 сентября.