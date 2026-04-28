weather 3.8°
$ 74.81
87.88

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

Новости Социум

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

дети
Фото: Freepik.

Летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Ведомство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. Однако школы сохраняют право корректировать график на местном уровне.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к учебе в сентябре.

«Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», – подчеркнул Сергей Кравцов

В министерстве добавили, что летом для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Также детям предложат спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия и мастер-классы.

Теги

каникулы Россия
Новости Происшествия

Более 300 человек проверили во время масштабного рейда в Петербурге

Масштабный рейд полиции и ФСО прошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Проверили более 300 автомобилей и 315 человек, в том числе 45 иностранных граждан.

Проверочные мероприятия проводили на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Основной целью рейда стало выявление нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства.

По итогам проверки в отдел полиции доставили 10 иностранцев. В отношении них могут составить административные материалы за нарушения миграционных правил.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили ряд нарушений ПДД и оформили более 20 административных материалов. Часть автомобилей дополнительно проверили на соблюдение требований законодательства.

Теги

Санкт-Петербург

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться