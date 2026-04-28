Летние каникулы в российских школах начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Ведомство ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул. Однако школы сохраняют право корректировать график на местном уровне.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к учебе в сентябре.

«Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», – подчеркнул Сергей Кравцов

В министерстве добавили, что летом для школьников будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Также детям предложат спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, игровые занятия и мастер-классы.