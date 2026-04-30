weather 8.2°
$ 74.88
87.78

Петербург вошел в число лидеров России по развитию роботизации

Новости Социум

Петербург вошел в число лидеров России по развитию роботизации

Санкт-Петербург вошел в число регионов-лидеров по развитию рынка роботизации в России. При составлении рейтинга учитывали уровень внедрения технологий и спрос на робототехнические решения со стороны промышленности.

Как сообщает «Петроград», рейтинг подготовила компания Technored при поддержке Федерального центра компетенций. Аналитики изучили 54 региона и сформировали индекс на основе данных Росстата, а также показателей спроса предприятий на робототехнические решения.

Кроме Санкт-Петербурга, в группу лидеров вошли Московская, Самарская, Калужская и Ленинградская области, Татарстан и Краснодарский край. Этому способствуют сильная промышленная база, экономическая целесообразность внедрения технологий и управленческая готовность регионов.

Исследование также показало заметный разрыв между регионами по уровню автоматизации. Средний показатель по России составляет 29 роботов на 10 тыс. занятых. При этом отдельные субъекты демонстрируют значительно более высокие значения, а в регионах начальной стадии этот показатель остается минимальным.

Теги

Санкт-Петербург роботизация
Новости Происшествия

Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

В полицию 29 апреля в 02:39 обратилась жительница Сельской улицы в поселке Терволово Гатчинского округа.

Она рассказала, что ее квартиру подожгли. На месте выяснилось, что 38-летняя хозяйка до этого распивала алкоголь вместе с гостем. Мужчина младше ее на год и ранее был неоднократно судим.

Между женщиной и ее ухажером началась ссора, после которой мужчина поджег стену квартиры и бросил бутылку в окно. Пожар удалось потушить самостоятельно. Никто не пострадал.

Подозреваемого задержали на Сельской улице. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

Теги

Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться