Санкт-Петербург вошел в число регионов-лидеров по развитию рынка роботизации в России. При составлении рейтинга учитывали уровень внедрения технологий и спрос на робототехнические решения со стороны промышленности.

Как сообщает «Петроград», рейтинг подготовила компания Technored при поддержке Федерального центра компетенций. Аналитики изучили 54 региона и сформировали индекс на основе данных Росстата, а также показателей спроса предприятий на робототехнические решения.

Кроме Санкт-Петербурга, в группу лидеров вошли Московская, Самарская, Калужская и Ленинградская области, Татарстан и Краснодарский край. Этому способствуют сильная промышленная база, экономическая целесообразность внедрения технологий и управленческая готовность регионов.

Исследование также показало заметный разрыв между регионами по уровню автоматизации. Средний показатель по России составляет 29 роботов на 10 тыс. занятых. При этом отдельные субъекты демонстрируют значительно более высокие значения, а в регионах начальной стадии этот показатель остается минимальным.