Илон Маск в суде по своему иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества по сценарию фильма «Терминатор».

«Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил Илон Маск

Миллиардер рассказал, что в 2015 году обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, как оградить искусственный интеллект «от плохих парней». По словам Маска, его опасения усилились после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем. Тот, как утверждает миллиардер, обвинял его в том, что он ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.

OpenAI Маск и Альтман основали в декабре 2015 года вместе с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими участниками. Маск входил в совет директоров компании, но покинул его в 2018 году.

Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании.

Претензия миллиардера заключается в том, что ориентация OpenAI на прибыль при поддержке Microsoft, по его мнению, противоречит договоренности 2015 года, которую Маск подписывал как соучредитель.