Главная / Новости / Илон Маск заявил в суде, что ИИ может «убить всех», как в фильме «Терминатор»

Илон Маск заявил в суде, что ИИ может «убить всех», как в фильме «Терминатор»

Фото: Duncan.Hull. Debbie Rowe, Photographer, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Илон Маск в суде по своему иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества по сценарию фильма «Терминатор».

«Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил Илон Маск

Миллиардер рассказал, что в 2015 году обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, как оградить искусственный интеллект «от плохих парней». По словам Маска, его опасения усилились после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем. Тот, как утверждает миллиардер, обвинял его в том, что он ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.

OpenAI Маск и Альтман основали в декабре 2015 года вместе с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими участниками. Маск входил в совет директоров компании, но покинул его в 2018 году.

Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании.

Претензия миллиардера заключается в том, что ориентация OpenAI на прибыль при поддержке Microsoft, по его мнению, противоречит договоренности 2015 года, которую Маск подписывал как соучредитель.

Синоптик рассказал, какая погода будет в Ленобласти и Петербурге на майские праздники

Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на майские праздники. Самый теплый день придется на 2 мая, сообщает «Бриф24».

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. Местами на западе региона ожидается дождь. После прохождения фронта в регион начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», – отметил Александр Колесов

В первый день мая сохранится облачность, но во второй половине дня должно выглянуть солнце. Самым теплым и солнечным станет 2 мая. В первой половине 3 мая солнце также не должно спрятаться.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», – подчеркнул Александр Колесов

Днем 1 мая температура составит +12…+17 °C, 2 мая – +18…+23 °C, 3 мая – +14…+19 °C. Ночные заморозки ожидаются только 1 мая на востоке Ленинградской области, где температура может опуститься до -1…-3 °C. После этого по ночам в регионе повсеместно будет плюс.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

