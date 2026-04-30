Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

Новости Происшествия

Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

В полицию 29 апреля в 02:39 обратилась жительница Сельской улицы в поселке Терволово Гатчинского округа.

Она рассказала, что ее квартиру подожгли. На месте выяснилось, что 38-летняя хозяйка до этого распивала алкоголь вместе с гостем. Мужчина младше ее на год и ранее был неоднократно судим.

Между женщиной и ее ухажером началась ссора, после которой мужчина поджег стену квартиры и бросил бутылку в окно. Пожар удалось потушить самостоятельно. Никто не пострадал.

Подозреваемого задержали на Сельской улице. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

Вам будет интересно
Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
26.10.2025
2088

Гатчинский округ Терволово Ленинградская область
Илон Маск заявил в суде, что ИИ может «убить всех», как в фильме «Терминатор»

Фото: Duncan.Hull. Debbie Rowe, Photographer, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Илон Маск в суде по своему иску против OpenAI заявил, что искусственный интеллект может привести к гибели человечества по сценарию фильма «Терминатор».

«Мы не хотим, чтобы все закончилось как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось как в «Звездном пути» Джина Родденберри», – заявил Илон Маск

Миллиардер рассказал, что в 2015 году обсуждал с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, как оградить искусственный интеллект «от плохих парней». По словам Маска, его опасения усилились после встречи с сооснователем Google Ларри Пейджем. Тот, как утверждает миллиардер, обвинял его в том, что он ставит людей выше будущих цифровых форм жизни.

OpenAI Маск и Альтман основали в декабре 2015 года вместе с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими участниками. Маск входил в совет директоров компании, но покинул его в 2018 году.

Весной 2023 года он запустил собственный ИИ-стартап xAI. В марте 2024 года Маск подал иск против OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании.

Претензия миллиардера заключается в том, что ориентация OpenAI на прибыль при поддержке Microsoft, по его мнению, противоречит договоренности 2015 года, которую Маск подписывал как соучредитель.

Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Фото: Freepik. Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добит...
27.04.2026
624

Илон Маск ИИ

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

