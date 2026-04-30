Сонливость при плохой погоде можно снизить с помощью воды, света, режима сна и умеренной физической активности.

По словам специалиста, при сонливости стоит выйти на прогулку сразу после пробуждения. Если такой возможности нет, нужно хотя бы открыть шторы и впустить дневной свет.

За 1-2 часа до сна эксперт советует приглушить освещение и отказаться от гаджетов. Это помогает организму спокойнее перейти ко сну. Психолог также рекомендует 30 минут быстрой ходьбы в день, подъем по лестнице вместо лифта и небольшую утреннюю разминку.

Еще одна причина упадка сил – легкое обезвоживание. По словам специалиста, оно может «съедать» до 20 % энергии, поэтому важно пить 1,5-2 литра чистой воды каждый день.

Не менее важен режим сна. Эксперт советует спать 7-8 часов, ложиться в одно и то же время даже в выходные и проветривать комнату перед сном.

«Наблюдайте за своим состоянием. Если постоянная усталость не проходит три-четыре недели и сопровождается стойко мрачным настроением – обратитесь к специалисту», – заключил эксперт