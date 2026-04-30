weather 8.2°
$ 74.88
87.78

Эксперт рассказал, как избавиться от сонливости в плохую погоду

Новости Социум

Эксперт рассказал, как избавиться от сонливости в плохую погоду

Сонливость при плохой погоде можно снизить с помощью воды, света, режима сна и умеренной физической активности.

По словам специалиста, при сонливости стоит выйти на прогулку сразу после пробуждения. Если такой возможности нет, нужно хотя бы открыть шторы и впустить дневной свет.

За 1-2 часа до сна эксперт советует приглушить освещение и отказаться от гаджетов. Это помогает организму спокойнее перейти ко сну. Психолог также рекомендует 30 минут быстрой ходьбы в день, подъем по лестнице вместо лифта и небольшую утреннюю разминку.

Еще одна причина упадка сил – легкое обезвоживание. По словам специалиста, оно может «съедать» до 20 % энергии, поэтому важно пить 1,5-2 литра чистой воды каждый день.

Не менее важен режим сна. Эксперт советует спать 7-8 часов, ложиться в одно и то же время даже в выходные и проветривать комнату перед сном.

«Наблюдайте за своим состоянием. Если постоянная усталость не проходит три-четыре недели и сопровождается стойко мрачным настроением – обратитесь к специалисту», – заключил эксперт

Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
Теги

сонливость здоровье
Новости Происшествия

Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

В полицию 29 апреля в 02:39 обратилась жительница Сельской улицы в поселке Терволово Гатчинского округа.

Она рассказала, что ее квартиру подожгли. На месте выяснилось, что 38-летняя хозяйка до этого распивала алкоголь вместе с гостем. Мужчина младше ее на год и ранее был неоднократно судим.

Между женщиной и ее ухажером началась ссора, после которой мужчина поджег стену квартиры и бросил бутылку в окно. Пожар удалось потушить самостоятельно. Никто не пострадал.

Подозреваемого задержали на Сельской улице. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

Внук написал бабушке записку с угрозой. А потом сгорел ее дом за 5 млн рублей во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе 24 октября задержан 25-летний житель Сертолово, подозреваемый в поджоге дома своей бабушки. Пожар уничтожил здание садоводства...
Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться