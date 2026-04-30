Сегодня, 30 апреля, в Ленобласти дадут старт полевому поисковому сезону. Традиционная церемония открытия межрегиональной акции «Вахта Памяти — 2026» состоится у воинского захоронения 128-й стрелковой дивизии возле деревни Назия в 11:30.

После торжественной части десятки поисковых экспедиций отправятся работать на территории всего региона. Акция традиционно объединяет поисковиков со всей России и даёт официальный старт полевым поисковым работам в Ленинградской области.

По итогам прошлого года комитет по молодёжной политике Ленинградской области организовал и провёл 48 церемоний захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковой деятельности. В 2025 году земле были преданы 2 684 защитника Ленинграда, при этом удалось установить имена 301 из них.