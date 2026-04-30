«Дом аптекаря» в Рощино превратят в культурный и музейный центр для жителей

Новости Социум

«Дом аптекаря» в Рощино превратят в культурный и музейный центр для жителей

В Рощино планируют восстановить старинное здание, известное как «Дом аптекаря», и создать на его основе музейное пространство с экспозицией, посвящённой истории дачного посёлка и его знаменитым жителям.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Здание имеет богатую историю. В конце 1930-х годов дом принадлежал владельцу лесопилки Армасу Толонену. Позднее в нём располагался штаб воинской части, а с 1948 года — районный комитет ВЛКСМ и детская библиотека. С 2021 года «Дом аптекаря» признан памятником культурного наследия. В настоящее время здание пустует, но находится в неудовлетворительном, хотя и не аварийном состоянии.

Будущая музейная экспозиция расскажет о жизни и творчестве людей, связанных с этими местами. Среди них — архитектор Андрей Оля, во многом определивший облик Ленинграда, художник Юрий Васнецов, а также поэтесса Эдит Сёдергран, которая жила в окрестностях Рощино и оказала большое влияние на шведскую литературу.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, часть предметов для будущих выставок уже хранится в школах, библиотеках и областных фондах, в первую очередь — в Выборгском музее-заповеднике. Именно этому музею планируют передать здание для принятия его на баланс. После этого будет разработан проект реставрации.

Теги

Рощино Владимир Цой Дом аптекаря
Новости Социум Главное

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

Фото: pxhere

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

Теги

Вячеслав Володин штрафы госдума

