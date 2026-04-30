В Рощино планируют восстановить старинное здание, известное как «Дом аптекаря», и создать на его основе музейное пространство с экспозицией, посвящённой истории дачного посёлка и его знаменитым жителям.

Здание имеет богатую историю. В конце 1930-х годов дом принадлежал владельцу лесопилки Армасу Толонену. Позднее в нём располагался штаб воинской части, а с 1948 года — районный комитет ВЛКСМ и детская библиотека. С 2021 года «Дом аптекаря» признан памятником культурного наследия. В настоящее время здание пустует, но находится в неудовлетворительном, хотя и не аварийном состоянии.

Будущая музейная экспозиция расскажет о жизни и творчестве людей, связанных с этими местами. Среди них — архитектор Андрей Оля, во многом определивший облик Ленинграда, художник Юрий Васнецов, а также поэтесса Эдит Сёдергран, которая жила в окрестностях Рощино и оказала большое влияние на шведскую литературу.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, часть предметов для будущих выставок уже хранится в школах, библиотеках и областных фондах, в первую очередь — в Выборгском музее-заповеднике. Именно этому музею планируют передать здание для принятия его на баланс. После этого будет разработан проект реставрации.