Новости Социум

Гинцбург рассказал о первых результатах применения вакцины от рака

У страдающего меланомой пациента есть первые изменения в анализах после введения отечественного препарата.

Российские ученые зафиксировали первые изменения в анализах пациента с меланомой, которому ранее ввели вакцину от рака. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У него (пациента) была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сообщил он.

Гинцбург добавил, что основные иммунологические результаты после применения вакцины появятся позже. 

Александр Гинцбург вакцина от рака
Новости Социум

По каким признакам домушники выбирают квартиры для ограбления

В Росгвардии рассказали, на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать из квартиры.

Грабители при выборе цели для квартирной кражи обращают внимание на ряд признаков, говорящих о том, что хозяев долго нет дома. Например, переполненный почтовый ящик или рекламные листовки и буклеты, у входной двери, которые никто не убирает.  Об этом РИА Новости рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Игорь Кирсанов. 

Он посоветовал россиян перед длительным отъездом договориться с соседями или знакомыми, чтобы они регулярно проверяли почту и убирали мусор. Также не стоит активно публикаовать в социальных сетях информацию о планируемом отпуске или размещать фото и видео с отдыха. Так вы дадите понять злоумышленникам, что вас нет дома длительное время.  

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — посоветовал Кирсанов.

грабители росгвардия

