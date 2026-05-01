У страдающего меланомой пациента есть первые изменения в анализах после введения отечественного препарата.
Российские ученые зафиксировали первые изменения в анализах пациента с меланомой, которому ранее ввели вакцину от рака. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«У него (пациента) была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», — сообщил он.
Гинцбург добавил, что основные иммунологические результаты после применения вакцины появятся позже.