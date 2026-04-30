Ученые проанализировали истории болезни 80 тысяч пациентов с онкологией и нашли одну закономерность. У половины из них ранее было ожирение.

Ожирение оказалось одним из факторов развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета по результатам наблюдения за 80 тыс. пациентов, болеющих раком.

В ходе исследования эксперты выяснили, что у страдающих одним из 13 видов рака ранее было диагностировано ожирение. К ним относится рак легких, яичников, поджелудочной, предстательной и молочной желез, почек, кишечника, матки, мочевого пузыря, ЖКТ, а также злокачественная меланома, гепатоцеллюлярная карцинома и неходжкинская лимфома.

Специалисты выяснили, что более чем половина людей с перечисленными диагнозами ранее имела проблемы с лишним весом.

«На момент начала лечения самая высокая распространенность ожирения была у пациентов с раком матки, больных злокачественной меланомой и раком молочной железы. А самой низкой — при раке поджелудочной железы, ЖКТ, легких и кишечника», — указано в научной работе.

