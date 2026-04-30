weather 3.7°
$ 74.80
88.64

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Новости outside

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Ученые проанализировали истории болезни 80 тысяч пациентов с онкологией и нашли одну закономерность. У половины из них ранее было ожирение.

Ожирение оказалось одним из факторов развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета по результатам наблюдения за 80 тыс. пациентов, болеющих раком.

В ходе исследования эксперты выяснили, что у страдающих одним из 13 видов рака ранее было диагностировано ожирение. К ним относится рак легких, яичников, поджелудочной, предстательной и молочной желез, почек, кишечника, матки, мочевого пузыря, ЖКТ, а также  злокачественная меланома, гепатоцеллюлярная карцинома и неходжкинская лимфома.

Специалисты выяснили, что более чем половина людей с перечисленными диагнозами ранее имела проблемы с лишним весом. 

«На момент начала лечения самая высокая распространенность ожирения была у пациентов с раком матки, больных злокачественной меланомой и раком молочной железы. А самой низкой — при раке поджелудочной железы, ЖКТ, легких и кишечника», — указано в научной работе.

Вам будет интересно
1022

Фото на миниатюре: freepik

Теги

онкология болезни
Новости Социум

На 8 трассах Ленобласти будет ограничено движение 1 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на нескольких трассах Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Вам будет интересно
156

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д и выправка дорожных знаков;

км 47-100 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных в полосе отвода;

км 47-100 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка поваленных деревьев в полосе отвода;

км 47-100 в ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление профиля полосы отвода, земляного полотна;

км 65-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

транспортные развязки км 50, км 56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов на мостах;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода.

Вам будет интересно
274

Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться