weather 11.1°
$ 74.80
88.64

Новости outside

Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий в Иране, чтобы обойти законодательство США

Трамп
Фото: commons.wikimedia.org

Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий в Иране. Это было необходимо для того, чтобы обойти требование о разрешении Конгресса на применение силы.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что считает боевые действия с Ираном завершенными, на фоне 60-дневного срока, после которого для продолжения операции требуется разрешение законодателей.  

В письме Трамп заявил, что с 7 апреля действует перемирие, поэтому военная кампания, начавшаяся 28 февраля, завершена.

«С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены», – написал Дональд Трамп

Послание направили спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сенатору-республиканцу Чаку Грассли, который временно исполняет обязанности председателя Сената. При этом Трамп признал, что угроза со стороны Ирана, по его оценке, сохраняется.

«Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – говорится в письме

Уведомление отправили 1 мая, когда военная операция достигла 60-дневной отметки. По Резолюции о военных полномочиях 1973 года президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции Конгресса только ограниченное время.  

За несколько часов до отправки письма Трамп заявил, что недоволен предложением Ирана по урегулированию конфликта, которое передали через Пакистан. По его словам, Тегеран выдвигает требования, на которые Вашингтон не готов согласиться. При этом США продолжают взаимодействовать с Пакистаном как с главным посредником в переговорах.  

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал письмо Трампа и назвал войну незаконной.

«Это чушь. Это незаконная война, и каждый день, в который республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, возникает хаос и растут цены. Расплачиваться за это приходится американцам», – написал Чак Шумер

Теги

США Иран Дональд Трамп
Новости Происшествия

Мужчина утонул в Приозерском районе

Тело мужчины обнаружили в Суходольском озере в Приозерском районе 1 мая.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе, после сигнала на место приехали спасатели из Приозерска. Они извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции.

Суходольское озеро находится на севере Карельского перешейка и входит в систему Вуоксы. Зимой там нередко проваливаются под лед рыбаки, а летом из воды достают тела купальщиков.

Теги

Приозерский район Суходольское озеро Ленинградская область

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться