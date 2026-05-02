Расчлененное тело в пяти пакетах найдено во Всеволожском районе

Расчлененное тело в пяти пакетах найдено во Всеволожском районе

Фрагменты тела неизвестного мужчины нашли в канаве между поселком им. Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе 1 мая.

Как сообщили в СК по Ленобласти, в канаве обнаружили пять черных полиэтиленовых пакетов для мусора. Внутри находились части человеческого тела.

По факту обнаружения останков следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области завел уголовное дело об убийстве.

Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства преступления, личность погибшего и круг причастных лиц. Назначен ряд судебных экспертиз. Останки направили в морг.

По предварительным данным, части тела уже успели разложиться. Пол погибшего сначала установили по мужским плавкам.

Всеволожский район Свердлова Мяглово Ленинградская область
Финляндия проводит учения в 70 километрах от России. У российских границ соберутся тысячи солдат НАТО

Артиллерийские учения Northern Strike 26 начались на севере Финляндии 2 мая. Как сообщили в пресс-службе финских сухопутных сил, полевые учения и стрельбы артиллерийского полка Кайнуу пройдут с 2 по 12 мая 2026 года.

Основной площадкой станет полигон Вуосанга в регионе Кайнуу. Он расположен примерно в 50-70 км от российской границы. В учениях примут участие более 600 военных из артиллерийского полка Кайнуу. Помимо сухопутных войск, к тренировкам планируют привлечь авиацию.

«Многие весенние учения пройдут в Каинуу под руководством Кайнууской бригады, в основном на полигоне Вуосанга или вблизи него. Учения также будут проводиться с воздуха, например, с использованием вертолетов. Движение военной техники, особенно между Каяани и Вуосангой, будет интенсивным в течение всего мая», – говорится в официальном сообщении

В середине мая в Финляндии стартуют еще 2 крупных учения.

В Metso 126 примут участие подразделения всех частей бригады Кайнуу, пограничная служба Северной Карелии и пехотные подразделения из Великобритании.

Самая значимая часть майских тренировок пройдет с 11 мая в Вуосанге. Учения Saber Strike 26 разделены на 2 фазы. В рамках Rock Sisu союзники впервые отработают действия в Кайнуу без участия финских военных. Финляндия подключится ко 2-му этапу.

Всего в майских учениях на территории Финляндии примут участие около 19 тыс. военных из Эстонии, Литвы, Норвегии, Франции, Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Финляндии.

В районе Вуосанги 18 мая будут тренироваться 4,5 тыс. солдат НАТО.

Финляндия Россия нато

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
