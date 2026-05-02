Фрагменты тела неизвестного мужчины нашли в канаве между поселком им. Свердлова и карьером Мяглово во Всеволожском районе 1 мая.

Как сообщили в СК по Ленобласти, в канаве обнаружили пять черных полиэтиленовых пакетов для мусора. Внутри находились части человеческого тела.

По факту обнаружения останков следственный отдел по Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области завел уголовное дело об убийстве.

Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия. Им предстоит установить все обстоятельства преступления, личность погибшего и круг причастных лиц. Назначен ряд судебных экспертиз. Останки направили в морг.

По предварительным данным, части тела уже успели разложиться. Пол погибшего сначала установили по мужским плавкам.