С начала года в Санкт-Петербурге утонули 11 человек, сообщает spb.aif.ru. Двое из них – дети.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу напомнили, что чаще всего трагедии случаются при купании в необорудованных или запрещенных для этого местах. Риск смерти увеличивается, если человек во время купания пьян, перегрет или ныряет в незнакомых водоемах.