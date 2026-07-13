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Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

Аварийные бригады ПАО «Россети Ленэнерго» продолжают ремонт электросетей в Ленобласти после мощного шторма. Восстановлено электроснабжение более 80% абонентов, оказавшихся в зонах отключения.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма - Восстановлено электроснабжение более 80% абонентов, оказавшихся в зонах отключения.
Фото: «Россети Ленэнерго»

Электричество вернулось в 388 населенных пунктов Гатчинского округа, Лужского, Кингисеппского и Ломоносовского районов. Работы ведутся круглосуточно, задействованы 314 человек и 120 единиц техники. Ремонтом занимаются до полного возобновления подачи электроэнергии.

По данным на вечер 12 июля, без электричества оставались 125 населенных пунктов с общим населением 17 543 человека, сообщали в ГУ МЧС России по Ленобласти. Сообщения об авариях и повреждении сетей принимают круглосуточно по телефону 8–800–220–0–220 (короткий номер 220 - для звонков с мобильных).

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