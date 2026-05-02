Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая вышли из ОПЕК и формата ОПЕК+. Это решение уже называют одним из самых серьезных ударов по нефтяному картелю за последние годы. Из организации ушел крупный производитель с большими резервными мощностями и амбициями быстро нарастить добычу.

Для рынка это не просто политический жест. ОАЭ долго были одним из ключевых производителей внутри ОПЕК, но при этом регулярно спорили с квотами, которые ограничивали добычу. Страна вложила большие средства в нефтяную инфраструктуру и теперь хочет быстрее монетизировать эти инвестиции, пока мировой спрос на нефть не вошел в фазу долгого снижения.

До начала американо-израильской кампании против Ирана добыча ОАЭ составляла около 3,4 млн баррелей в сутки. Потенциал страны оценивается значительно выше: в ближайшие годы Абу-Даби рассчитывает выйти примерно на 5 млн баррелей в сутки. Поэтому выход из картеля выглядит не эмоциональным демаршем, а холодным расчетом производителя, который больше не хочет сдерживать собственные возможности ради общей дисциплины ОПЕК.

Главная проблема для картеля в том, что ОАЭ были не просто еще одним участником. Это один из немногих членов организации, способных быстро увеличивать добычу и влиять на баланс предложения. Reuters отмечает, что уход ОАЭ стал тяжелым ударом по ОПЕК и ее фактическому лидеру – Саудовской Аравии.

Говорить, что ОПЕК уже развалилась, пока рано, но организация точно стала слабее. Ее влияние всегда держалось не на контроле над всем рынком, а на способности участников договариваться и ограничивать добычу ради поддержания цен. Когда крупный игрок выходит из системы квот, остальные получают неприятный сигнал – правила можно больше не соблюдать.

ОПЕК не контролирует ни глобальный спрос, ни геополитику, ни долларовую финансовую систему, через которую проходит значительная часть расчетов за нефть. Ее главный инструмент – коллективное ограничение добычи. Если дисциплина внутри клуба слабеет, рынок возвращается в более нервный режим, где цену определяют не договоренности, а конкуренция, риски и борьба за покупателей.

При этом цены на нефть после выхода ОАЭ не обвалились. Причина – напряженность вокруг Ормузского пролива и риски для поставок. Reuters со ссылкой на Barclays писал, что банк повысил прогноз по Brent на 2026 год из-за продолжающихся перебоев в районе Ормуза, а при затяжном кризисе цены могут подниматься к $110 за баррель.

Рынок сейчас держится не столько на силе ОПЕК, сколько на страхе перебоев. Если пролив остается зоной риска, покупатели закладывают в цену геополитическую премию. Но если напряженность снизится, а ОАЭ начнут активно наращивать добычу, давление на цены может усилиться.

У Эмиратов есть преимущество, которого нет у многих соседей. Страна располагает развитой экспортной инфраструктурой, включая хаб в Фуджейре на побережье Оманского залива и трубопровод Хабшан – Фуджейра, который позволяет частично обходить Ормузский пролив. Это не делает ОАЭ полностью независимыми от пролива, но снижает уязвимость по сравнению с другими производителями региона.

На нефтяном рынке сейчас мало просто добыть баррель. Важно еще доставить его покупателю. И если азиатский клиент выбирает между поставщиками в условиях риска, он будет смотреть не только на цену, но и на надежность маршрута. Для ОАЭ это шанс оттянуть на себя часть контрактов, особенно в Азии, куда также активно поставляют нефть Саудовская Аравия, Россия и Ирак.

Для Саудовской Аравии ситуация становится особенно сложной. Именно Эр-Рияд долгие годы был главным стабилизатором ОПЕК: сокращал добычу, убеждал других участников соблюдать дисциплину и пытался удерживать цену. Теперь часть этой конструкции треснула. Если ОАЭ начнут продавать больше, Саудовской Аравии придется выбирать между сохранением высоких цен и потерей доли рынка.

Вашингтон, напротив, может считать это стратегической победой. Президент США Дональд Трамп давно критиковал ОПЕК за влияние на нефтяные цены через сдерживание добычи. Но американская позиция всегда двойственная. США заинтересованы в более дешевой нефти как крупнейший потребитель, но слишком низкие цены вредят собственной добыче, особенно сланцевому сектору.

Цель США – не дешевая, а управляемая нефть без сильного картеля. ОПЕК создает центр координации вне прямого контроля Вашингтона. Чем меньше в ней крупных производителей, тем слабее коллективная переговорная сила организации и тем больше отдельных игроков, с которыми можно работать по отдельности.

Но слабая ОПЕК не обязательно означает спокойный рынок. Наоборот, долгосрочным последствием может стать рост волатильности. Нефть будет двигаться рывками: вверх – из-за Ормуза, вниз – из-за роста добычи, снова вверх – из-за санкций или атак на инфраструктуру. Reuters Breakingviews также отмечал, что нынешний ценовой бум может смениться падением после войны, если поставки нормализуются, а производители начнут бороться за долю рынка.

Для России выход ОАЭ из ОПЕК+ – тревожный сигнал. Москва остается участником формата и заинтересована в механизме, который помогает поддерживать баланс предложения и цены. При санкционных ограничениях, дисконтах на российскую нефть и зависимости бюджета от сырьевых доходов высокая цена барреля остается важным источником устойчивости.

Пока Brent держится на высоких уровнях, Россия получает поддержку через валютную выручку, экспортные потоки и бюджетные доходы. Но эта поддержка сейчас во многом завязана не на силе ОПЕК+, а на геополитической ситуации. Если риски вокруг Ближнего Востока ослабнут, а ОАЭ начнут наращивать добычу, Москва может столкнуться сразу с 2 проблемами: мировая цена снизится, а переговорная сила ОПЕК+ станет слабее.

Для российского бюджета это риск. Нефть влияет на доходы, курс рубля, налоговые поступления и способность государства финансировать крупные обязательства. При дорогой нефти даже подсанкционная экономика получает дополнительный доход. При дешевой нефти давление на бюджет усиливается.

Выход ОАЭ из ОПЕК не означает немедленного конца картеля. Но он показывает, что прежняя система нефтяной регуляции стала менее надежной.