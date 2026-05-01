Сергей Перминов рассказал, чем обернется выход Арабских Эмиратов из ОПЕК

Сергей Перминов рассказал, чем обернется выход Арабских Эмиратов из ОПЕК

1 мая ОАЭ покинули «Организацию стран — экспортеров нефти». Как подчеркнул сенатор, такое решение продиктовано стратегическими интересами страны.

Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов официально объявило о выходе страны из состава ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение продиктовано стратегическими интересами, заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. ОАЭ необходимы дополнительные ресурсы для восстановления экономики, а жесткие квоты объединения ограничивали потенциал Абу-Даби.

По мнению сенатора, выход ОАЭ, чья доля в мировой нефтедобыче достигает 3-4%, окажет существенное влияние на рынок. В краткосрочной перспективе первичный негативный эффект сглаживается ситуацией вокруг Ормузского пролива, однако в будущем последствия ощутят все участники рынка. 

«Потребуется выработка новых правил, которые позволят сбалансировать предложение. Хотя эта практика и доказала свою эффективность, но нельзя исключать и конфликтные ситуации, следствием которых может стать ценовое давление на конкурентов. Похожая ситуация недавно уже наблюдалась. Однако, уверен, что Россия справится с новыми вызовами», — цитирует сенатора »Общая газета Ленинградской области".

Сергей Перминов: путь к нормализации отношений между РФ и США неблизкий, но Москва готова по нему идти
Сенатор прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Сохранение политических контактов между Москвой и Вашингтоном является...
30.04.2026
По каким признакам домушники выбирают квартиры для ограбления

В Росгвардии рассказали, на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать из квартиры.

Грабители при выборе цели для квартирной кражи обращают внимание на ряд признаков, говорящих о том, что хозяев долго нет дома. Например, переполненный почтовый ящик или рекламные листовки и буклеты, у входной двери, которые никто не убирает.  Об этом РИА Новости рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Игорь Кирсанов. 

Он посоветовал россиян перед длительным отъездом договориться с соседями или знакомыми, чтобы они регулярно проверяли почту и убирали мусор. Также не стоит активно публикаовать в социальных сетях информацию о планируемом отпуске или размещать фото и видео с отдыха. Так вы дадите понять злоумышленникам, что вас нет дома длительное время.  

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — посоветовал Кирсанов.

В Петербурге задержана пожилая помощница мошенников: она оставила пенсионера без 1,7 млн рублей
Пенсионерка забрала у жертвы аферистов крупную сумму денег в рублях и валюте и передала неизвестным. Оказалось, что задержанная сама стала жертвой мош...
30.04.2026
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

