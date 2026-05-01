Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов официально объявило о выходе страны из состава ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение продиктовано стратегическими интересами, заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов. ОАЭ необходимы дополнительные ресурсы для восстановления экономики, а жесткие квоты объединения ограничивали потенциал Абу-Даби.
По мнению сенатора, выход ОАЭ, чья доля в мировой нефтедобыче достигает 3-4%, окажет существенное влияние на рынок. В краткосрочной перспективе первичный негативный эффект сглаживается ситуацией вокруг Ормузского пролива, однако в будущем последствия ощутят все участники рынка.
«Потребуется выработка новых правил, которые позволят сбалансировать предложение. Хотя эта практика и доказала свою эффективность, но нельзя исключать и конфликтные ситуации, следствием которых может стать ценовое давление на конкурентов. Похожая ситуация недавно уже наблюдалась. Однако, уверен, что Россия справится с новыми вызовами», — цитирует сенатора »Общая газета Ленинградской области".