Главная / Новости / В Петербурге собрали аортальный клапан из ткани пациента

Новости Социум

В Петербурге собрали аортальный клапан из ткани пациента

В НИИ Джанелидзе впервые успешно применили новый метод создания аортального клапана из ткани самого пациента, сообщает spb.aif.ru.  

Методику разработал японский профессор Шигеюки Озаки. Такой подход позволяет избежать части проблем, которые могут возникать при использовании традиционных протезов, включая риск отторжения и износ.

Первым пациентом стал 72-летний мужчина с атеросклерозом и пороком аортального клапана. Во время операции врачи одновременно провели ему аортокоронарное шунтирование и замену клапана.

Операция прошла успешно. После вмешательства пациент сможет вернуться к нормальной жизни.

Санкт-Петербург НИИ Джанелидзе
Новости Происшествия

Женщина втерлась в доверие к отцу и сыну и лишила их имущества в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили женщину за продажу чужого автомобиля и переоформление нежилых помещений без согласия владельцев.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, женщина состояла в личных отношениях с мужчиной и пользовалась доверием его отца. Она получила доверенность на автомобиль отца, а затем без его просьбы продала машину незнакомой покупательнице, которая не знала о преступной схеме.

За автомобиль женщина получила 4,1 млн руб. Деньги собственнику она не вернула и распорядилась ими по своему усмотрению.

Позже женщина решила завладеть и недвижимостью семьи. У сына были два нежилых помещения общей стоимостью более 37,5 млн руб. Женщина узнала о доверенностях на эти помещения, оформленных на ее имя, без ведома мужчины забрала документы из квартиры его отца и организовала отчуждение имущества.

Для этого она нашла знакомого, который выполнил ее просьбы, но, как установлено, не знал о преступном умысле. Женщина заключила с ним фиктивный договор купли-продажи и оформила переход права собственности на подставное лицо. Фактически денег она не получила, но право собственности на помещения перешло другому человеку.

В суде женщина вину не признала. Суд назначил ей 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
